Đúng 2h sáng mai (Rằm tháng 7 âm lịch), Nam Đẩu Tinh cùng Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp có đường tài lộc 'bẻ lái xoay chiều', hóa nguy thành may, đắc tài đắc lộc

Thầy tử vi cho biết, khi đồng hồ điểm đúng 2h sáng Rằm tháng 7 âm lịch này, có 3 con giáp dưới đây sẽ thay đổi cục diện vô cùng may mắn, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc.

Tuổi Dần Con giáp tuổi Dần đầy cá tính và không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thảnh công đáng giá. Ảnh minh họa: Internet Rằm tháng 7 này, con giáp tuổi Dần được hưởng lộc Thần Tài, những bạn làm kinh doanh, hay phải gặp gỡ khách hàng, đi xa làm ăn sẽ có tin vui, những khó khăn trong công việc sớm được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ. Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải. Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ linh hoạt, dễ thích nghi. Họ rất chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, dũng cảm vượt qua thử thách. Họ làm việc gì cũng đàng hoàng, quang minh chính đại. Người tuổi này đa phần đều nhiều tham vọng, có nhiều ước mơ, không chịu sống an phận, thủ thường.

Ảnh minh họa: Internet Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ kể từ ngày Rằm tháng 7 âm lịch này có vận trình tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Hoạnh tài khá nhiều, đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ta, bản mệnh cũng có thêm những nguồn thu lớn trong năm. Tài vận khởi sắc rực rỡ, nhờ thế mà người tuổi Tỵ trong những tháng cuối năm sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh, cũng như đầu tư sinh lời. Tuy phải chịu không ít vất vả, nhưng nếu bản mệnh tìm được người hợp tác làm ăn như ý thì tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuổi Mùi Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Gần đây con giáp này phải chịu nhiều áp lực công việc. Vì công việc quá bận bịu mà con giáp này mất đi nhiều sở thích, thú vui. Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi cho biết, đúng 2h sáng Rằm tháng 7 âm lịch này, Cát Tinh chiếu mệnh là lúc người tuổi Mùi đón nhận nhiều may mắn. Những ngày tháng tới đấy, con giáp tuổi Mùi có nhiều chuyện vui. Công việc của họ hanh thông, rộng mở hơn trước. Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn. Trong khi đó, một số người khác tìm được thêm công việc, dự án hợp tác làm ăn giúp tăng thêm thu nhập. Những người làm kinh doanh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng có giá trị lớn. Tiền bạc, tài sản trong tay, con giáp này nhờ đó cũng nhiều lên trông thấy. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cúng Rằm tháng 7: Gia chủ chọn đúng khung giờ này để đuổi hết tà khí vận xui, cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc Rằm tháng 7 là dịp lễ được người Việt rất coi trọng. Việc thực hiện đúng phong tục, nghi lễ trong tháng 7 âm lịch được xem là sẽ mang đến bình an, may mắn cho gia đình.

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