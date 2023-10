Đúng 18h08p hôm nay 1/11: SAO TỐT chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng phát, mua may bán đắt, làm ăn tấn tới, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tiền về như thác đổ, mệnh chủ ngồi mát ăn bát vàng

Vận trình tài lộc khởi sắc mà đường công danh của tuổi Dậu cũng có những tín hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc sinh Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Các thành viên trong nhà không tranh cãi mà luôn thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết mọi vấn đề.

Thiên Tài còn cho thấy bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình trong các trò may rủi. Nếu có tiền nhờ ăn may, bạn chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn.

Chính Ấn tương trợ, người tuổi Mão có thể gặt hái thành công, khẳng định vị thế trong ngày hôm nay nhờ vào vốn hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của mình. Thậm chí, bạn có thể khiến cho lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh phải ngạc nhiên và thán phục.

Tuổi Thìn

Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi những gì mà mình đã thế hiện. Đây là lúc bạn tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

Vận trình tình cảm đang rất thăng hoa, rực rỡ. Con giáp này hiểu bất cứ mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, những sóng gió đã qua càng khiến hai người nhận ra đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo