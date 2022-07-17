Đúng 15 giờ chiều thứ Hai, 18/7: định mệnh đã an bài, 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc dồi dào, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Sắp tới đây thôi, những con giáp này sẽ có cơ hội phát huy năng lực, thu tiền về đầy túi, hưởng phúc đến cuối đời.

Tuổi Dậu Tử vi nói rằng, đúng 15 giờ chiều ngày mai (thứ Hai, 18/7), người tuổi Dậu lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có 3 cát tinh là Tướng Tinh, Tam Đài và Kim Quỹ hội chiếu, đại cát đại lợi cho sự nghiệp và tài lộc. Bản mệnh tư duy mẫn tiệp, hành sự quyết đoán, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, có những biểu hiện xuất sắc, thường được cấp trên tán thưởng và giao phó trọng trách. Ảnh minh họa: Internet Bộ ba cát tinh này chủ về khoa giáp công danh, báo hiệu một tuần học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt cho người tuổi Dậu. Dù là đang đi học hay đã đi làm, nếu muốn học cao hơn, chuyên sâu hơn đều có thể toại nguyện, thu được thành quả bất ngờ, đáng khiến người ta ngưỡng mộ.

Tin vui lớn nhất cho tuổi Dậu đó là họ sẽ gặp một niềm vui bất ngờ trong tuần mới này. Họ sẽ đạt được tất cả những điều mình mơ ước đã lâu, thậm chí khiến không ít người ngưỡng mộ vì phất lên quá nhanh. Tuổi Tuất Tuần mới từ ngày 18/7, con giáp tuổi Tuất gặp nhiều điều may, tài lộc dồi dào. Họ được quý nhân giúp đỡ nên nhận được nhiều cơ hội phát tài trong sự nghiệp. Không những vậy, họ còn nhận thêm cơ hội đi công tác xa, dự báo sẽ thu về nhiều thành quả.

Ảnh minh họa: Internet Tuần mới sang, người tuổi Tuất đón lộc về nhà, ước mơ, dự định của họ có thể trở thành hiện thực. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên để mắt, trao cho nhiều cơ hội phát triển bản thân. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng có giá trị. Những người mới khởi nghiệp kinh doanh cũng bắt đầu hòa vốn, có lãi. Người đi xa sẽ mạnh khỏe, bình an. Trong khi đó, người đang ốm đau cũng nhanh bình phục. Trong chuyện tình duyên, con giáp tuổi Tuất còn độc thân có nhiều người theo đuổi. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, họ có thể tìm thấy người phù hợp với mình. Tuổi Ngọ Tử vi thứ Hai (18/7) cho thấy, tuổi Ngọ sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này người tuổi Ngọ được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình. Với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, Ngọ có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp. Ảnh minh họa: Internet Được Thần Tài phù hợp, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước. (*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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