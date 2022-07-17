Danh sách những con giáp đón TIN VUI tới tấp, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền vào ngập nhà trong tuần mới (18/7 - 24/7)

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 20:41

Trong 7 ngày tới đây, những con giáp này sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu có không ai bằng.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới cho biết, trong 7 ngày tới đây (18/7 - 24/7), những người tuổi Mùi sẽ mở ra vận may gấp đôi gấp 3 bình thường, cả sự nghiệp và tài lộc đều thăng tiến vượt bậc. Không những thế, họ còn gặp nhiều may mắn về chuyện tình cảm.

Danh sách những con giáp đón TIN VUI tới tấp, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền vào ngập nhà trong tuần mới (18/7 - 24/7) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung trong tuần mới này, người tuổi Mùi sẽ có vận số hanh thông, phát triển nhanh chóng nên tương đối bận rộn. Biết hợp tác với những người xung quanh, sự phát triển của họ thậm chí còn dễ dàng và thuận lợi hơn, vận khí gia tăng chóng mắn. 

Tử vi tuần mới cho biết thêm, trong những ngày tới con giáp này được sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Đường tình duyên của Mùi trong những ngày sắp tới cũng không quá tệ, có khi còn đón song hỷ lâm môn.

Tuổi Hợi

Xem tử vi tuần mới (18/7 - 24/7) của người tuổi Hợi nhận định, vận trình của con giáp này có thể sẽ có được sự may mắn. Tài lộc có phần tiến triển, việc làm ăn thuận lợi, người làm công ăn lương dễ có được những nguồn thu đúng như ước nguyện.

Danh sách những con giáp đón TIN VUI tới tấp, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền vào ngập nhà trong tuần mới (18/7 - 24/7) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được tài lộc của con giáp này trong 7 ngày tới khá tốt và không đáng lo ngại. Nguồn thu nhập của tuổi Hợi trong tuần này bắt đầu đổ về như nước giúp tinh thần của Hợi vô cùng tốt, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Vận trình của họ trong tuần mới này cũng thăng tiến, con giáp này có tiếng nói trong công việc nên được ngưỡng mộ, nhiều người nể phục sát đất. Nói chung Hợi muốn gì được nấy, tha hồ tận hưởng phúc lộc trời ban trong thời điểm này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuần mới (18/7 - 24/7) của người tuổi Thìn, công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ nhờ được Ấn Quan hiệp lực tương trợ. Con giáp này có thể vượt qua được khá nhiều thử thách phía trước và băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Nếu duy trì phong độ hiện tại, đường tiến thân sẽ ngày càng thênh thang trước mắt bạn.

Con giáp này cũng có thể hoàn toàn yên tâm với chuyện tiền bạc trong tuần này khi Thiên Tài xuất hiện sẽ trao cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và thuận lợi, chỉ cần biết nắm bắt là bản mệnh có thể đổi đời.

Danh sách những con giáp đón TIN VUI tới tấp, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền vào ngập nhà trong tuần mới (18/7 - 24/7) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai. Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Hờn ghen tột độ với 3 con giáp được SAO TÀI LỘC chiếu rọi trong tuần mới này (18/7 - 24/7), GIÀU nhanh chóng mặt, tiền tiêu 5 đời không hết

Hờn ghen tột độ với 3 con giáp được SAO TÀI LỘC chiếu rọi trong tuần mới này (18/7 - 24/7), GIÀU nhanh chóng mặt, tiền tiêu 5 đời không hết

Bước sang tuần mới này (18/7 - 24/7), những con giáp sau đây sẽ được Thần Tài che chở, làm gì cũng gặp may mắn, chuyện cơm áo gạo tiền không còn phải lo.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết