Đúng ngày 20 tháng 6 âm lịch này: Thái Tuế mở gọng kìm, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 19:10

Sách tử vi chỉ rõ, những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn về công việc lẫn tiền bạc, kể từ ngày 20 tháng 6 âm lịch này.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn năng động, làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất. Con giáp này cũng rất ngay thẳng, không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Tý được nhiều người kính trọng và quý mến.

Đúng ngày 20 tháng 6 âm lịch này: Thái Tuế mở gọng kìm, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước qua ngày 20 tháng 6 âm lịch này, Thần Tài sẽ mang đến cho Tý vô số bổng lộc, hằng hà cơ hội làm ăn bạc tỷ. Đặc biệt, trong những ngày còn lại của tháng 6 âm lịch, vận mệnh của Tý sẽ chuyển biến bất ngờ, giúp Tý chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm chơi tiền cũng ập xuống đầu tới tấp, tha hồ tiêu pha chẳng cần lo nghĩ.

Nhờ thu nhập tốt, con giáp tuổi Tý đỡ được nhiều áp lực trong cuộc sống, bản thân rộng rãi, tự tin hơn. Tương lai, họ có khả năng mua nhà, tậu xe.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất siêng năng và chăm chỉ. Họ có tài vận về mọi mặt đều vượt xa người khác. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2022, họ vẫn gặp những khó khăn, tổn thất nhất định. Dù đã được giải quyết ổn thỏa nhưng con giáp tuổi Sửu vẫn phải sống tằn tiện, kham khổ. Dù sống thiếu thốn nhưng họ vẫn không nản chí mà chăm chỉ làm việc hơn, "động não" nhiều hơn để đưa mình thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Đúng ngày 20 tháng 6 âm lịch này: Thái Tuế mở gọng kìm, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bước sang ngày 20 tháng 6 âm lịch này, con giáp tuổi Sửu được dự đoán có thể tiến bộ nhanh chóng, đạt được mục tiêu và có thu nhập như ý.

Họ sẽ không còn chịu cảnh túng thiếu, thay vào đó, họ sẽ đạt được mọi thứ một cách mỹ mãn, công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến, tiền bạc dư dả và có một gia đình êm ấm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là có bản tính nhút nhát, lãnh đạm nhưng thực tình họ rất giàu lòng trắc ẩn, biết thông cảm đến người khác. Người tuổi này thẳng tính, vị tha, luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, quen biết với nhiều người và có quý nhân phù trợ.

Đúng ngày 20 tháng 6 âm lịch này: Thái Tuế mở gọng kìm, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng ngày 20 tháng 6 âm lịch này, con giáp tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Họ được dự đoán sẽ gặp may mắn trong tương lai. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng mới, bán ra thị trường với giá ưu đãi nên thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Không những thế, con giáp này được quý nhân hỗ trợ thêm về truyền thông, bán hàng nên sớm bùng nổ về doanh thu. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ấp trên trọng dụng. Cơ hội thăng chức, tăng lương của họ đã mở ra rõ rệt.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (18/7), giờ lành đã đến: Phật Bà dang rộng cánh tay nâng đỡ, TOP 3 con giáp đón vận may tài lộc cao ngất ngưỡng, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (18/7), giờ lành đã đến: Phật Bà dang rộng cánh tay nâng đỡ, TOP 3 con giáp đón vận may tài lộc cao ngất ngưỡng, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Tử vi nói rằng, đúng 0h ngày 18/7 - bước sang thứ 2 đầu tuần, nhờ được Thần Phật nâng đỡ mà 3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, làm đâu thắng lợi đó.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 24 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 27 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục