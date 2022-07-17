Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (18/7), giờ lành đã đến: Phật Bà dang rộng cánh tay nâng đỡ, TOP 3 con giáp đón vận may tài lộc cao ngất ngưỡng, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Những người tuổi Thân còn được quý nhân tương trợ, vận thế nâng cao thêm một tầng. Đặc biệt là đường tài vận, nếu không được thu hoạch lời lãi lớn nhỏ, tuổi Tuất cũng có cơ hội thăng chức rất cao, quen biết thêm được một số mối quan hệ cực tốt, giúp sự nghiệp, đường làm ăn thêm phần sáng lạn, tài phú tăng vọt, khiến người người ghen tị đỏ mắt.

Tử vi chỉ rõ, tuổi Thân là 1 trong 3 con giáp thoát khỏi xui xẻo khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (18/7), họ chuẩn bị nghênh đón hỷ sự tới. Trong tuần mới này, Thân có thể nhận được những may mắn bất ngờ, vận thế đột nhiên tốt đẹp đặc biệt.

Những người tuổi Mão khá tự tin và có những kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình, họ không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân, nếu gặp phải thất bại nào đó họ sẽ càng nghiêm túc và cẩn thận hơn để đảm bảo rằng họ không gặp bất cứ vấn đề gì.

Từ giai đoạn này đến cuối năm 2022, người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, làm đâu thắng đó, tài vận cũng đang cải thiện dần. Tuổi Thân không chỉ xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy mà còn giúp đỡ những người yếu thế, tích đức cho đời.

Vì vậy đối với con giáp này, tất cả các loại khó khăn ở nơi làm việc sẽ không ảnh hưởng nhiều, không quan trọng nửa đầu năm nay trôi qua như thế nào, và hai phần tư của nửa cuối năm đều đạt được kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (18/7), nhờ có Phật Bà nâng đỡ và Thần Tài ban lộc nên tuổi Mão sắp tới sẽ làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Dậu còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bắt đầu từ đêm nay (0h, 18/7), con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Dậu sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian tới cũng là lúc để những người tuổi Dậu phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, trong tuần mới tới đây cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Từ đây đến cuối năm, vận đào hoa của tuổi Dậu được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm