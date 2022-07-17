Hờn ghen tột độ với 3 con giáp được SAO TÀI LỘC chiếu rọi trong tuần mới này (18/7 - 24/7), GIÀU nhanh chóng mặt, tiền tiêu 5 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 19:48

Bước sang tuần mới này (18/7 - 24/7), những con giáp sau đây sẽ được Thần Tài che chở, làm gì cũng gặp may mắn, chuyện cơm áo gạo tiền không còn phải lo.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tầm nhìn xa trông rộng, cũng rất nhạy bén trước thời cuộc, chẳng những khó khăn nào cũng kiên cường vượt qua mà còn nhìn thấy cơ hội tiềm tàng từ chính những trở ngại ngáng đường mình.

Con giáp này là hình mẫu của một người thành công theo cách riêng của bản thân chứ không theo bất cứ khuôn mẫu nào cả. Dường như Thìn làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và dễ dàng giành được thành công hơn người khác.

Hờn ghen tột độ với 3 con giáp được SAO TÀI LỘC chiếu rọi trong tuần mới này (18/7 - 24/7), GIÀU nhanh chóng mặt, tiền tiêu 5 đời không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, người tuổi Thìn đại phát về sự nghiệp, công danh, tiền tài trong tuần mới này (18/7 - 24/7). Có cát tinh Nguyệt Đức soi sáng dẫn đường, chỉ cần con giáp này cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong công việc thì chắc chắn sẽ giành được thành quả to lớn.

Vận tài chính của con giáp này trong tuần mới này khá tốt và có thể nhận được những khoản tiền lương thưởng lớn. Điều này khiến Thìn hài lòng và cảm thấy háo hức. Tuy nhiên, đừng quên kế hoạch chi tiêu của mình kẻo tiền đến nhanh mà đi cũng trong chốc lát đấy nhé.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất khá lanh lợi, thông minh. Họ ham học hỏi, học đâu hiểu đó và cũng là người rất kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định mục tiêu cụ thể, con giáp này thường tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này sẽ không dừng lại nếu không đạt được thứ mình mong đợi.

Hờn ghen tột độ với 3 con giáp được SAO TÀI LỘC chiếu rọi trong tuần mới này (18/7 - 24/7), GIÀU nhanh chóng mặt, tiền tiêu 5 đời không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới (18/7 - 24/7) cho biết, người tuổi Thân có một tuần làm việc thuận lợi, suôn sẻ. Người tuổi này có thể dễ dàng đạt được những mục tiêu ngắn hạn trong tuần này. Ngoài ra, sự xuất hiện của quý nhân giúp bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để được “thăng quan tiến chức”. 

Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này nên nắm bắt cơ hội kiếm tiền vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu. Đồng thời, bản mệnh cần cất giữ số tiền kiếm vào ba ngày còn lại để tránh bị “rỗng túi”. 

Tuổi Ngọ

Tuần này (18/7 - 24/7), vận trình tổng thể của người tuổi Ngọ diễn ra tốt đẹp trong tuần này. Bản mệnh có những ngày vượng nhất đó chính là thứ Hai, thứ Sáu và các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ Nhật là những ngày ổn định, không gặp trở ngại nào khó khăn. 

Hờn ghen tột độ với 3 con giáp được SAO TÀI LỘC chiếu rọi trong tuần mới này (18/7 - 24/7), GIÀU nhanh chóng mặt, tiền tiêu 5 đời không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ có một tuần làm việc thật suôn sẻ và thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này mạnh dạn phát huy thế mạnh của mình trong công việc. Đồng thời, bản mệnh cần chủ động duy trì tốt mối quan hệ xã giao để có lợi trong việc phát triển sự nghiệp của bản thân. 

Tử vi cũng cho biết thêm, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ trong tuần này tăng lên đáng kể. Nếu đang dự định đầu tư, kinh doanh, con giáp này không nên bỏ qua khoảng thời gian trong tuần này. 

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 29 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 33 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục