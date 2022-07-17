Đúng 12h trưa ngày mai (18/7) thứ hai đầu tuần: Ghen tỵ với TOP 3 con giáp được Chính Quan trợ mệnh, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền bạc kéo về ngập nhà, sống cuộc đời của bậc đế vương

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 21:46

Nhờ được ơn trên che chở, mà những con giáp này đón ngày đầu tuần với nhiều niềm vui bất ngờ và may mắn, tình - tiền đều viên mãn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được. Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Hợi theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Đúng 12h trưa ngày mai (18/7) thứ hai đầu tuần: Ghen tỵ với TOP 3 con giáp được Chính Quan trợ mệnh, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền bạc kéo về ngập nhà, sống cuộc đời của bậc đế vương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày đầu tuần (18/7) cho biết, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, người tuổi Hợi sẽ được Chính Quan trợ mệnh, dễ dàng thu hút quý nhân, được cấp trên coi trọng, nâng đỡ. Thêm nữa, Mậu Thổ Chính Quan lại tương hợp với Tỷ Kiên Quý Thủy (Mậu Quý tương hợp), thúc đẩy mối quan hệ với cấp trên, lãnh đạo càng thêm hữu hảo, thân thiết.

Chính Quan còn mang tới nhân duyên tốt đẹp, chân thành cho mệnh tuổi Hợi trong tuần mới này. Người đã lập gia đình có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Người độc thân có gặp vận đào hoa, có thể tìm được ý trung nhân của mình trong tuần này. 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý tin vào chính mình, luôn hết lòng vì công việc. Họ cũng được biết đến với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết cách nắm bắt thời cơ. Con giáp tuổi này điềm tĩnh lại can đảm. Ngay cả khi gặp khó khăn cũng không nản lòng nhụt chí. Họ giỏi kiếm tiên và cũng biết cách lập kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền bạc.

Đúng 12h trưa ngày mai (18/7) thứ hai đầu tuần: Ghen tỵ với TOP 3 con giáp được Chính Quan trợ mệnh, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền bạc kéo về ngập nhà, sống cuộc đời của bậc đế vương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi phương Đông, được Nhị Hợp Kim cục nâng đỡ, đúng 12 giờ trưa thứ Hai ngày 18/7, vận mệnh của tuổi Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành. Công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Với những người độc thân, chuyện tình cảm hanh thông có thể khiến bạn gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình thật thà, ngay thẳng. Họ hòa đồng, dễ gần, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này khéo ăn khéo nói trong các tình huống xã hội, không làm mất lòng người khác. Trong công việc, con giáp này làm tận tâm tận lực, kiên trì, bền bỉ trước mỗi khó khăn. Con giáp này không sợ thất bại, cũng không ngại làm lại từ đầu.

Đúng 12h trưa ngày mai (18/7) thứ hai đầu tuần: Ghen tỵ với TOP 3 con giáp được Chính Quan trợ mệnh, đổi vận làm ăn trúng được mánh lớn, tiền bạc kéo về ngập nhà, sống cuộc đời của bậc đế vương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa thứ Hai đầu tuần này, công danh sự nghiệp của bản mệnh trên đà thăng tiến mạnh mẽ nhờ được Chính Quan hiệp lực tương trợ. Con giáp này có thể vượt qua được khá nhiều thử thách phía trước và băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Nếu duy trì phong độ hiện tại, đường tiến thân sẽ ngày càng thênh thang trước mắt bạn.

Vận trình tình cảm trong những ngày tới của tuổi Sửu rất thuận lợi. Thiên Tài tọa mệnh khiến cho con giáp thích nói chuyện với người khác giới. Năng lực tán gẫu tốt nên mối quan hệ với mọi người cũng vô cùng tốt đẹp. 

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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