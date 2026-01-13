Đúng 10 ngày tới (23/1), 3 con giáp tài lộc vô vàn, hưởng trọn phú quý, giàu sang tuyệt đỉnh, vàng đeo đầy người

Đúng 10 ngày tới (23/1), Chính Quan sẽ trợ lực cho con đường làm ăn của tuổi Mão. Những ai làm ăn chân chính sẽ gặp nhiều may mắn. Ai đang chờ tin tức xin việc, xuất ngoại, thi cử sẽ sớm có tin tốt ghé thăm, yên tâm nhé. Vận trình tài lộc có dấu hiệu tích cực. Gần đây bạn có ý thức trong việc tiết kiệm tiền để lo cho tương lai. Một số người sẽ nhận lộc từ con cái hoặc người thân trong gia đình, đây là điều bạn đáng được hưởng.

Đường tình duyên của Mão đi lùi vì Kim khắc Mộc. Bạn nên kiểm soát tính nóng nảy của bản thân để vun đắp cho mối quan hệ của bạn và nửa kia. Ai đang có con thì hạn chế nổi nóng, quát tháo nặng lời với con, hãy ngồi lại và trò chuyện với con nhiều hơn.

Đúng 10 ngày tới (23/1), Tam hợp giúp con giáp tuổi Dậu sớm nhận ra rằng trong một mối quan hệ, việc hiểu và thông cảm cho nhau cũng là một quá trình quan trọng để hai người có được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Thiên Ấn mang tới lý tưởng cao đẹp cho tuổi Dậu, những ngày cực kỳ tuyệt vời cho một ngày mới đầy suôn sẻ sắp tới. Sự tự tin chính là điểm cộng giúp bạn tỏa sáng trong công việc và xã giao.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho kế hoạch tiền bạc của bản mệnh được thuận buồm xuôi gió, nhìn chung, kết quả trong tương lai rất khả quan. Bạn nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu bản thân đã đề ra.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 10 ngày tới (23/1), Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi được trao nhiều cơ hội trong công việc. Con giáp này làm việc luôn có kế hoạch, mục tiêu cụ thể nên dễ dàng hoàn thành mọi việc từ nhỏ đến lớn và gặt hái được nhiều thành công. Bạn nên sáng tạo nhiều hơn để sự nghiệp ngày càng nở rộ.

Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào công việc chính. Bạn hãy tiếp tục duy trì những công việc cần yêu cầu tập trung tinh thần cao độ. Không nên tham đầu tư bên ngoài mà bỏ bê công việc chính vì đó mới là nguồn thu ổn định giúp bạn lo cuộc sống hàng ngày mà không phải lo lắng gì nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!