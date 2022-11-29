Đúng 0h đêm nay, Thần Tài đến: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, bơi trong biển lộc, tiền chất thành núi, "phẩy" nhẹ tay bạc tỷ vào túi

Tuổi Tý theo tử vi 12 con giáp đoán định là một trong những con giáp phát tài trong 2 năm tới nhờ tận dụng được lợi thế, tiềm lực có sẵn của mình. Sẽ có cát tinh nhập mệnh nên bản mệnh thoát được vòng kìm kẹp của hung tinh mà cải vận mệnh thuận lợi, nhất là về sự nghiệp.

Những ngày khốn khó lui ra xa nếu bạn nắm bắt nhanh chóng cơ hội hợp tác làm ăn trong thời gian tới đây. Công việc tạo ra hiệu suất, hiệu quả vượt ngoài chỉ tiêu; bản mệnh được cấp trên hết lời khen ngợi.

Vào đúng 0h đêm nay, chú Chuột có cơ hội thay đổi vận mệnh, lớn nhất là bản mệnh rất dễ đạt được vị trí mới trong sự nghiệp.

Cánh cửa cơ hội đã mở ra cho bản mệnh, kiếm tiền dễ như trở bản tay, mọi dự án đổ về tay thuận lợi, điềm báo tử vi còn cho thấy thu nhập của con giáp này tăng gấp bội, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Vào đúng 0h đêm nay, Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn vào đúng 0h đêm nay gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là lúc của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo vào đúng 0h đêm nay, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.