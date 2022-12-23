Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào buổi chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại  

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 18:00

Có những việc mà những con giáp sau đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

 

Tuổi Tý

Thời điểm này buổi chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022, gười tuổi Tý làm gì cũng phải hết sức thận trọng, tính toán nhiều lần cẩn thận kẻo va vấp phải những sai sót không đáng trong thời điểm hung vận khá lớn. Công việc có những trục trặc nhất định, ảnh hưởng tới khả năng phát huy của bản mệnh. Dù bạn đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới khắc phục được vấn đề.

Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào buổi chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi nhiều việc xảy ra không như ý, tâm tính của Tý cũng dễ trở nên bất ổn. Một vài mối quan hệ trong công việc cũng dễ xấu đi vì nguyên nhân này. Lời khuyên cho bạn là nên chú ý lời lẽ và thái độ trước khi phát ngôn để không gây ra xích mích.

Tuổi Sửu

Thời điểm này buổi chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022 những người tuổi Sửu chính là con giáp gặp xui xẻo. Đặc biệt, nhất là trong chuyện tiền bạc, sẩy chân một chút là có thể rước tai họa dễ tán lộc. Đặc biệt, trong thời gian này mệnh là con giáp gặp xui xẻo nhưng đừng vì thế mà đổi lỗi do hoàn cảnh vì chủ yếu là bản thân bạn để xảy ra sai sót khiến công việc khó lòng thăng tiến. Trong thời gian này, bạn đừng quá cứng đầu vì tin vào kiến thức và khả năng của mình, thậm chí ai khuyên gì tuổi Sửu cũng không chịu lắng nghe.

Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào buổi chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong vấn đề sức khỏe và tài chính của bạn có thể bị ảnh hưởng trong tháng này. Nếu tuổi Sửu đang đối mặt với một vấn đề mà tiền bạc có thể giải quyết, thì hãy coi đó như một bài học kinh nghiệm, quan trọng nhất là phải tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Tuổi Mão

Xin chia buồn với tuổi Mão, có thể bạn sẽ phải vất vả hơn rất nhiều khi có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra khiến bạn không kịp trở tay vào buổi chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022. Với người làm công ăn lương, tinh thần làm việc của bạn giảm sút do chịu ảnh hưởng của Thương Quan. Chính điều này khiến tiến độ công việc trì trệ, lãng phí thời gian nhưng hiệu quả không được như yêu cầu.

Do hung tinh án ngữ nên những con giáp sau phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp vào buổi chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn, tốt nhất bạn cũng không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỉ lệ thành công không cao, thậm chí gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn. Chuyện tình cảm cũng không được tốt. Cho dù bạn đã tìm kiếm được người hợp ý nhưng chặng đường phía trước còn rất gian nan, đến với nhau chẳng hề dễ dàng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Tử vi tuần mới từ 26/12/2022-1/01/2023 những con giáp cần cù, siêng năng và không tư lợi cho bản thân nên thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của    

Tử vi tuần mới từ 26/12/2022-1/01/2023 những con giáp cần cù, siêng năng và không tư lợi cho bản thân nên thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của    

Tử vi dự báo, tuần mới 26/12/2022-1/01/2023, cuộc sống của 3 con giáp sau sẽ bước sang trang mới, hạnh phúc ngọt ngào. Mọi vận đen của họ sẽ lùi lại phía sau, từng bước thăng hoa, kiếm được nhiều tiền, có thể rủng rỉnh tiêu pha.

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