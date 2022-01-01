Tử vi tuần mới từ 26/12/2022-1/01/2023 những con giáp cần cù, siêng năng và không tư lợi cho bản thân nên thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của    

Tuổi Mùi cũng sẽ đón nhận thời gian đầy niềm vui và may mắn. Nếu bạn nắm bắt cơ hội trời cho này một cách triệt để thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phất lên nhanh chóng khiến bạn cũng phải kinh ngạc. Đặc biệt, tử vi tuần mới từ 26/12/2022-1/01/2023 dự báo những người làm kinh doanh thì đây chính là một năm vô cùng thuận lợi. Những hợp đồng lớn sẽ tự tìm tới với bạn, khiến công việc kinh doanh cứ thế mà thẳng tiến viên mãn.

Với người kinh doanh bình thường, bạn sẽ thu được khối tài sản khổng lồ nhờ những bản hợp đồng béo bở, vận may tài chính cứ liên tục chào đón bạn. Đây là thời điểm tốt để Mùi phất lên, nên hãy nắm bắt cơ hội hiếm có này để phát triển sự nghiệp, cuộc sống thêm phần ấm no hạnh phúc.

Người tuổi Dần phúc vận hanh thông, làm ăn xuôi thuận khi bước sang tuần mới. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, chiếm trọn sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cho thời kỳ hoàng kim của con giáp khi những ngày sắp tới, Dần liên tiếp thắng lớn và chạm đến những thành tích đáng nể. Tử vi tuần mới từ 26/12/2022-1/01/2023 dự báo con giáp Dần hãy cố gắng hết mình vì một tương lai vô cùng rực rỡ đang chờ phía trước.

Tuổi Tỵ

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn ghẽ. Trong công việc, họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không trông chờ. Khi gặp khó khăn, họ tỏ ra can đảm, bình tĩnh chứ không run sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ 26/12/2022-1/01/2023, con giáp tuổi Tỵ hết khó hết khổ, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Nếu nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Những người sinh tuổi Tỵ tích cực, chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy dự án tiến về phía trước. Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu về dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.