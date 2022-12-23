Đúng Chủ Nhật ngày 25/12/2022 những con giáp này thoát khỏi Thái Tuế và đánh tan Tam Tai, bước vào thời kỳ vượng phát may mắn, tài chính khởi sắc trông thấy  

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 14:30

Nhờ cục diện ngũ hành tương sinh vào Chủ Nhật ngày 25/12/2022, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, nên những con giáp sau khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.  

 

Tuổi Dần

Tuổi Dần thực sự là kiểu người có dũng khí, không sợ hãi trước khó khăn, thử thách. Mọi thứ bạn đạt được là do chính bạn tự tay giành lấy. Tinh thần lạc quan cùng năng lượng tích cực chính là "lá bài tẩy" giúp tuổi Dần bứt phá trong học tập và công việc.

Đúng Chủ Nhật ngày 25/12/2022 những con giáp này thoát khỏi Thái Tuế và đánh tan Tam Tai, bước vào thời kỳ vượng phát may mắn, tài chính khởi sắc trông thấy   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ tình thần lạc quan tươi sáng này cũng là chìa khóa giúp tuổi Dần có cuộc sống suôn sẻ trong Chủ Nhật ngày 25/12/2022. Dần siêng năng phấn đấu lại chẳng ngại thị phi đối đầu, người thuộc trường phái thực lực như tuổi Dần có thể dễ dàng hoàn thành tốt những ý tưởng và dự định trong công việc. Cuối tháng lương về, chỉ cần nghe thấy tiếng "ting ting" là bạn đi shopping không cần nhìn giá rồi.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trong thời gian này Chủ Nhật ngày 25/12/2022 cũng nhận được rất nhiều may mắn. Con giáp này sẽ có nhiều người như bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Đặc biệt, tuổi Mùi dễ được sự thịnh vượng trong tài lộc. Tiền bạc lúc nào cũng ở trong trạng thái dư dả.

Đúng Chủ Nhật ngày 25/12/2022 những con giáp này thoát khỏi Thái Tuế và đánh tan Tam Tai, bước vào thời kỳ vượng phát may mắn, tài chính khởi sắc trông thấy   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội phát triển sự nghiệp của người tuối Mùi đang đến. Vì thế, nếu cố gắng chăm chỉ làm việc, tuổi Mùi sẽ thu được kết quả vô cùng bất ngờ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mạnh mẽ là thế nhưng chỉ khi có một chuyện bé cỏn con cũng làm họ xuống dốc nhanh chóng. Đặc biệt trong thời gian trước đây tử vi thấy được tinh thần của Dậu có vẻ trầm lắng hơn nhiều phần do áp lực công việc và tình cảm.

Đúng Chủ Nhật ngày 25/12/2022 những con giáp này thoát khỏi Thái Tuế và đánh tan Tam Tai, bước vào thời kỳ vượng phát may mắn, tài chính khởi sắc trông thấy   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc này trở đi Chủ Nhật ngày 25/12/2022, tuổi Dậu sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, Dậu sẽ tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Những con giáp sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân vào lúc 12h trưa Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng  

Những con giáp sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân vào lúc 12h trưa Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng  

Những con giáp sau luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình.

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