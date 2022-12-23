Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn này sẽ không đánh mất tự tin trước khó khăn trong 49 ngày tiếp theo, nhờ thế mà đường tài lộc mở rộng thênh thang, sự nghiệp phất cao  

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 14:30

Những con giáp sau có bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, cho dù bản mệnh có gặp khó khăn hay bị tiểu nhân cản đường trong 49 ngày kế tiếp. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

 

Tuổi Hợi

Thời gian này đánh dấu khoảng thời gian hoàng kim của người tuổi Hợi. Người sinh năm Hợi có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ còn dùng sự chân thành của mình nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn này sẽ không đánh mất tự tin trước khó khăn trong 49 ngày tiếp theo, nhờ thế mà đường tài lộc mở rộng thênh thang, sự nghiệp phất cao   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính tính cách này âm thầm tạo nên vận may cho tuổi Hợi trong 49 ngày tiếp theo. Bước sang trong thời gian này, thành quả sẽ đến với bạn một cách viên mãn nhất. Túi tiền nho nhỏ của bạn sẽ được lấp đầy một cách lặng lẽ mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Tuổi Mão

Trong thời gian này, sự nghiệp của con giáp này sẽ vụt sáng, có khởi sắc rực rỡ. Công việc thuận lợi khiến tuổi Mão luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn này sẽ không đánh mất tự tin trước khó khăn trong 49 ngày tiếp theo, nhờ thế mà đường tài lộc mở rộng thênh thang, sự nghiệp phất cao   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp tuổi Mão tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn. Tuổi Mão yên tâm rằng, hầu như không có chuyện khó khăn xảy đến trong tháng này.

Nếu tuổi Mão đang có ý định khởi nghiệp trong 49 ngày tiếp theo thì đây là khoảng thời gian rất thích hợp bởi bạn được hỗ trợ bởi các quý nhân. Cho dù là chuyện gì, tuổi Mão cũng thu được kết quả tốt. Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Trong thời gian này dường như phương diện sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm. Nhất là về mặt tâm trạng giảm sút, suy sụp do phải lo nghĩ quá nhiều vấn đề liên quan đến công việc, tình cảm.

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn này sẽ không đánh mất tự tin trước khó khăn trong 49 ngày tiếp theo, nhờ thế mà đường tài lộc mở rộng thênh thang, sự nghiệp phất cao   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ không dễ bị xúc động, tâm lý ổn định dẫn đến có những quyết định và hành động đem đến sự thuận lợi cho sự nghiệp của bản thân.

Tuy nhiên bạn cũng cần giảm bớt cường độ công việc và đặc biệt lời khuyên ăn chay dành cho bạn để cải thiện tình trạng này trong 49 ngày tiếp theo. Bạn sẽ cảm thấy vui tươi, hạnh phúc, tinh thần thư thái hơn rất nhiều khi cơ thể khỏe mạnh từ đó thúc đẩy vận khí tăng nhanh, mang tới những điều may mắn ở mọi phương diện của cuộc sống. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của  bạn ngày càng tốt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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