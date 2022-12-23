Năm 2022 những con giáp này dù đã chăm chỉ hết sức mà không đạt được thành tựu xứng đáng, nhưng đừng lo lắng, niềm vui sẽ đến với bạn khi bước sang năm 2023  

Theo tử vi, năm 2023 là lúc vận trình của những con giáp sau lên như diều gặp gió. Họ sẽ trở thành người quyền lực và sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời ban. Nhìn chung, 3 bản mệnh này sẽ có cuộc sống viên mãn, vượng phát.
- Cục diện Nhị Hợp giúp những con giáp sau từ 22h tối Chủ Nhật ngày 25/12/2022 có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước, tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà
- Những con giáp được Quán Thế Âm phù hộ nên đường vận khí siêu tốt, tài lộc đến như nước chảy, tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ tăng lên gấp nhiều lần từ 21h tối Chủ Nhật ngày 25/12/2022
Tuổi Hợi
Những người cầm tinh con Lợn chuẩn bị đón thời gian cuối năm tốt đẹp, giàu sang. Họ may mắn được thần tài ưu ái, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
Năm 2023 vận trình công việc của họ thuận lợi, đánh đâu thắng đó khiến Hợi có chỗ đứng vững chắc trên đường công danh. Trong thời gian này, Hợi càng nỗ lực, cuộc sống càng phất lên, sống trong cảnh giàu sang phú quý, ấm no cả đời
Những người tuổi Hợi cũng sẽ gặp may trong chuyện tình cảm vào thời gian này. Họ dễ dàng tìm được ý trung nhân trong thời điểm này. Có thể hai bạn sẽ cùng nhau đi đến đích, sống hạnh phúc viên mãn với nhau.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa.
Theo tử vi 12 con giáp, năm 2023 bản mệnh Mão có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.
Tuổi Tý
Với người tuổi Tý, họ có sao may mắn chiếu rọi. Dù năm 2022, họ gặp không ít sự cố, tiền mất, tật mang nhưng bước qua năm 2023 thì vận may đã mỉm cười với họ. Chòm sao này hoàn thành dự án đã ấp ủ, đạt được nhiều thành tựu.
Công việc của con giáp tuổi Tý trong thời gian này diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Những nỗ lực và cố gắng của họ bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bên cạnh nguồn thu chính, họ có thêm những nguồn thu khác, có cuộc sống thoải mái.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.