Đàn bà "thắt đáy lưng ong" xưa rồi, thầy tướng số phán: Phụ nữ phải có "3 to - 2 nở" mới là tướng có PHÚC

Mặc dù tuổi trẻ phải trải qua nhiều sóng gió nhưng với trí hướng, bản lĩnh và sự mạnh mẽ nên từ năm 30 tuổi, những quý cô này nhanh chóng lấy lại được phong độ, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu mãi không hết và có nhiều cơ may về đường tài lộc.

Phụ nữ có đôi chân to sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền và cũng không thích nịnh bợ người khác để kiếm lợi về mình. Bản mệnh sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì thế mà được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp quý mến.

Đặc biệt, nếu phụ nữ có đôi chân càng to thì sẽ càng có số vượng phu ích tử, là người biết dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Bằng sự thông minh, nhạy bén, chắc chắn bản mệnh luôn biết đưa ra những lời khuyên quý báu cho chồng lúc khó khăn.

Bản thân họ là người đa mưu túc trí, có thể mang tới nhiều may mắn cho người chồng của mình, nhất là trong đường công danh sự nghiệp, giúp chồng giải quyết được những vấn đề khó nhằn bằng sự tinh tế và linh hoạt của mình.

Có được người vợ này ở bên, sự hiền thảo, thiện lương cùng trí tuệ của họ sẽ giúp cho người chồng vững tâm phấn đấu, có được chỗ dựa về tinh thần, cũng có nơi để chia sẻ tâm tình, tìm thấy những hướng đi mới cho mình từ gợi ý của vợ.

Nếu phần trán không chỉ tròn căng mà còn đầy đặn nữa thì đây đích thị là tướng phụ nữ vượng phu ích tử. Người phụ nữ này trong gia đình như chiếc đèn tỏa sáng, sưởi ấm trái tim của các thành viên.

Họ sẽ có được gia đình hòa thuận hạnh phúc, hôn nhân cực kỳ viên mãn lâu dài. Vợ chồng tương kính như tân, luôn dành cho nhau sự yêu thương và tôn trọng. Con cái thường hiếu thuận với cha mẹ, sẵn lòng dành những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tai to

Tai to là dấu hiệu về tuổi thọ của một người. Những quý cô sở hữu đôi tai to thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi gặp phải những chuyện rủi ro, không may mắn.

Bên cạnh đó, bản mệnh còn là người rất đa mưu túc trí, biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng đều lên kế hoạch từ trước, giỏi kiếm tiền và giỏi luôn cả việc giữ tiền. Người phụ nữ này thường có duyên kinh doanh.

Hoặc nếu làm trong cơ quan nhà nước thì được định sẵn là phải làm quan to, có chức, có quyền. Thế mới nói, không phải tự nhiên mà ông bà xưa có câu “tai to là tướng làm quan”.

Đồng thời, nếu người phụ nữ nào có đôi tai to, vành tai dày và mềm thì lại càng may mắn, hưởng hết phúc phần của thiên hạ, hậu vận an nhàn; về già có con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có "2 nở" là mang phúc khí

Hông nở

Theo nhân tướng học, phụ nữ hông nở nang có tài vận rất tốt. Đồng thời, quý cô nào sở hữu phần hông to không những giàu có mà còn có thể trợ giúp được chồng trong công việc kinh doanh.

Đây là nét tướng dự báo người phụ nữ sẽ có một cuộc sống sung túc, sống trong nhung lụa cả đời. Hơn thế nữa, thực tế có rất nhiều quý ông coi trọng điều này và và xem đó là tiêu chuẩn vàng để tìm kiếm, chọn vợ.

Ngoài ra, người phụ nữ hông to cũng được cho là có phúc tướng, thuận lợi cho việc sinh sản về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Mũi nở

Những người sống thọ thì họ thường có cánh mũi to hơn người khác. Bởi, phần mũi to sẽ giúp công việc hít thở diễn ra hiệu quả hơn, giúp oxy trong máu tăng lên. Từ đó có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể.

Hơn nữa thì mũi to cũng giống như chiếc máy lọc vi khuẩn và vi rút từ không khí. Nhờ đó là phụ nữ lúc nào sống thật khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm