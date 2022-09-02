Đúng 19h ngày 2/9, 3 con giáp này chỉ cần ở nhà cũng kéo Thần Tài đến, Đại phúc đại quý, biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 15:10

Xin chúc mừng 3 con giáp sẽ gặp may mắn vào đúng 19h ngày 2/9. Bạn đã luôn cố gắng hết sức và nay là lúc bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

1. Tuổi Tị

 Một vài khó khăn trong sự nghiệp xuất hiện vào tuần này lại khiến người tuổi Tị tìm được động lực để cố gắng hết sức mình, không đầu hàng nghịch cảnh. Bạn suy nghĩ tích cực hơn và khó khăn chính là yếu tố giúp bạn rèn luyện bản thân để phát triển nhanh chóng hơn.

Phương diện tài lộc khá sáng sủa vào hôm nay. Người làm ăn kinh doanh gây dựng được quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác nên đơn đặt hàng lúc nào cũng đổ về tới tấp. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, nhưng những gì nhận được là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, dù công việc của con giáp may mắn tuần này có hanh thông, thuận lợi đến đâu thì bạn vẫn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, chớ làm việc quá sức. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn. Đừng phung phí sức khỏe của bản thân, kể cả khi bạn vẫn còn trẻ đi nữa.

Phương diện tình cảm nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là vào tối nay. Trải qua hiểu lầm và mâu thuẫn, bạn và người ấy thêm hiểu và bao dung cho nhau. Bạn cũng biết cách làm thế nào để gìn giữ hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.

Đúng 19h ngày 2/9, 3 con giáp này chỉ cần ở nhà cũng kéo Thần Tài đến, Đại phúc đại quý, biến nguy thành an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Tuổi Thân

Càng gặp nhiều khó khăn, người tuổi Thân lại càng tiến về phía trước mạnh mẽ hơn. Bạn không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai cũng có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, nhờ thế mà bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Phương diện tài lộc phát triển tích cực nhất vào tối ngày 2/9, vì thế, hãy xác định tinh thần là bạn sẽ phải vất vả hơn người khác một chút đấy nhé. Bạn luôn tay luôn chân chuẩn bị đơn hàng cho khách hàng, cũng nhờ thế mà đồng tiền đổ về túi ào ào không dứt.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Các cặp vợ chồng có cơ hội tháo gỡ được các hiểu lầm vào thời điểm giữa tuần. Bạn thấy đấy, chỉ cần đôi bên thẳng thắn và bao dung cho nhau thì chẳng vấn đề nào là không thể giải quyết. Từ giờ, hãy luôn trân trọng tình cảm giữa hai người nhé.

Đúng 19h ngày 2/9, 3 con giáp này chỉ cần ở nhà cũng kéo Thần Tài đến, Đại phúc đại quý, biến nguy thành an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại trong tuần này. Bạn hãy nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đây chính là bước đệm để bạn thăng tiến trong tương lai, giữ 1 vị trí đáng ngưỡng mộ.

Chuyện tài lộc khá hanh thông, khi bạn nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu muốn cải thiện thu nhập, bản mệnh có thể sắp xếp thời gian làm thêm.

Tuy nhiên, con giáp may mắn này nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác, du lịch... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

Chuyện tình cảm cực kỳ thuận lợi. Người độc thân đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý của người khác giới, vì thế cơ hội tìm được nửa kia là cực kì cao. Với các cặp vợ chồng, hai người tận hưởng mọi lúc ở bên nhau, quan hệ ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Đúng 19h ngày 2/9, 3 con giáp này chỉ cần ở nhà cũng kéo Thần Tài đến, Đại phúc đại quý, biến nguy thành an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Mẹ chồng nàng dâu suốt ngày căng thẳng, xem ngay trong nhà có phạm phải 4 lỗi phong thủy này không?

Mẹ chồng nàng dâu suốt ngày căng thẳng, xem ngay trong nhà có phạm phải 4 lỗi phong thủy này không?

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng trở nên căng thẳng, xấu đi nếu gia đình bạn phạm phải những lỗi phong thủy dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   # tâm linh tử vi # tử vi 12 con giáp #12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục