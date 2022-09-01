Phát hiện tướng mạo của các ông chồng sẵn sàng "đội vợ lên đầu" đều có những dấu hiệu sau

Gò má thường là đặc điểm nhận dạng được số phận, tính cách của một người. Đàn ông có gò má đầy đặn, phần xương gò má không bị lộ ra quá nhiều là tướng tốt. Họ có sự điềm đạm, ổn định trong tính cách và khả năng ứng phó với mọi tình huống. Do đó họ nhẫn nhịn tốt, dù cho người vợ có quá đáng hay bốc đồng.

Theo nhân tướng học , trước khi đi đến hôn nhân, việc tìm hiểu người chồng tương lai là vô cùng quan trọng. Bên cạnh sự hòa hợp và tình cảm, điều kiện tài chính thì việc đàn ông có biết trân trọng gia đình, quan tâm chăm sóc và hiểu ý mình hay không cũng là điều được phụ nữ quan tâm. Hãy tìm hiểu đâu là tướng mạo của đàn ông sợ vợ, chiều chuộng nửa kia của mình hết nấc để chọn được đức lang quân như ý.

Người đàn ông có gương mặt vuông vức là người điềm đạm, trung thực, tính tình ôn hòa, chịu khó, biết giữ chữ tín và rất coi trọng gia đình. Họ đa số là người không thích tụ tập bạn bè hay nhậu nhẹt, thích dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Người đàn ông như vậy sẽ không lừa gạt vợ mình và cũng không nói dối để lừa gạt bạn bè mà là những người thật thà, rất trung thực lại vô cùng đáng tin cậy.

Sự nghiệp phát triển tương đôi tốt. Đồng thời đường nhân duyên của họ rất tốt đẹp. Phụ nữ lấy người đàn ông này sẽ không bao giờ phải lo thiếu thốn về vật chất, tình yêu. Ngược lại, những người đàn ông có khuôn mặt vừa nhỏ vừa nhọn thường có nhiều toan tính, họ hay nói dối, thích chém gió thổi phồng mọi việc cũng như thêu dệt thêm thắt để thể hiện khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

3. Mũi thẳng, hai cánh mũi nhỏ nhưng cân xứng

Đây là nét tướng của những người thẳng thắn, có trách nhiệm với các mối quan hệ. Họ thích chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình cho người khác biết, chẳng bao giờ che giấu bất kì điều gì. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm những người này lại thiếu đi sự khéo léo khi bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Nhưng đây cũng là một giấu hiệu cho thấy chàng sẽ rất chung tình.

Một khi đã yêu ai đó, những chàng trai này sẽ theo đuổi đến cùng và không bao giờ thay đổi tình cảm của mình, trừ khi bị đối phương phản bội. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và đặt niềm tin vào tình yêu của chàng. Những lúc khó khăn, gian khổ, chàng luôn sẵn sàng bên cạnh bảo vệ, giúp đỡ bạn vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

4. Bọng mắt có nốt ruồi

Người đàn ông có nốt ruồi ở ngay bọng mắt thường hết mực yêu thương, chiều chuộng vợ con. Mọi việc nội trợ lớn nhỏ trong gia đình đều được họ tranh thủ thực hiện để đỡ đần cho vợ con. Việc học hành, chăm con cũng một tay họ gánh vác mà không tị nạnh cho vợ. Tài sản, tiền của tiết kiệm được thường giao phó cho vợ giữ gìn.

Ai lấy được chàng trai có tướng này nên yên tâm và cố gắng vun đắp vì đã lấy được người chồng chu đáo và tỉ mỉ. Tuy nhiên cũng nên lưu ý rằng, họ nhường nhịn và chiều chuộng vợ một phần vì tôn trọng vợ và không muốn gia đình xảy ra bất hòa.

Ảnh minh họa: Internet

5. Lông mày đậm và dài, ấn đường rộng

Người sở hữu lông mày đậm, dài mượt sống giàu tình cảm, yêu thật lòng và luôn biết nhường nhịn người khác. Họ thích những mối quan hệ lâu dài, bền vững theo thời gian.

Khi ra ngoài xã hội, họ là những con hổ, quyết đoán và sẵn sàng đáp trả, không chịu luồn cúi trước bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi về nhà thì hoàn toàn trái ngược bởi đây là anh chàng sợ vợ một phép. Đây là mẫu đàn ông lý tưởng vì sự chung thủy của họ là điều không thể chối cãi.

Họ hết lòng hết dạ vì vợ con, thậm chí vô cùng e ngại khi thấy vợ nổi đóa. Dù sợ vợ nhưng họ không thấy xấu hổ vì điều này với người ngoài, ngược lại còn tự hào vì đây là bí quyết để họ có hôn nhân tốt đẹp, cuộc sống gia đình hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.