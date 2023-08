4 con giáp sinh ra mang số mệnh làm SẾP LỚN, 'chỉ tay 5 ngón' vạn người nghe, làm ít hưởng nhiều, vinh hoa phú quý không ai sánh bằng

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người có số mệnh làm “sếp” cao nhất trong 12 con giáp. Ngay từ nhỏ những người cầm tinh con giáp này đã thể hiện năng khiếu lãnh đạo và ước ao trở thành "người đứng đầu" khi trưởng thành.

Về tính cách, người tuổi Ngọ thường rất rộng lượng, chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình với công việc. Khi làm việc họ vô cùng sáng tạo và tinh tế, gặp khó khăn sẽ không chối bỏ trách nhiệm, nếu phạm sai lầm, sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người nên rất dễ thành công và được lòng thiên hạ.

Thêm vào đó, những người tuổi này thường có lý tưởng sống và hoạch định tương lai rất rõ ràng. Bên cạnh đó, họ còn có số quý nhân phù trợ, may may mắn trên đường sự nghiệp. Có lẽ vì vậy mà con đường làm quan luôn mở rộng hơn so với người khác.

Tuổi Tị

Theo thống kê, số lượng người làm “sếp” cầm tinh con rắn vô cùng nhiều, bởi thế họ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng này. Có một đặc điểm mà người tuổi rắn nào cũng có đó là họ “đủ” tàn nhẫn để lãnh đạo. Họ là người rất nhiều mưu mẹo và thâm hiểm trong thương trường, thể hiện ngay từ bước đầu khởi nghiệp.

Người tuổi rắn làm việc rất nghiêm túc, quyết đoán. Bất cứ ai cản trở, xâm phạm đến lợi ích của họ đều trở thành “cái gai” trong mắt, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Khi gặp khó khăn, những người tuổi Tị sẵn sàng bỏ công sức gấp trăm ngàn lần người khác để hoàn thành công việc, cho dù thất bại cũng không bỏ cuộc.

Do vậy, một khi đã làm sếp lớn, họ đều có thể giữ vững vị trí, rất khó “rớt đài”.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con giáp này ngay từ khi sinh ra đã được ban cho khí chất hơn người. Người tuổi Thìn dễ được đề bạt bởi vì họ quá may mắn và thường được quý nhân phù trợ.Trong thực tế, lối sống hòa đồng và phóng khoáng của con giáp này dễ khiến người khác yêu mến, bởi vậy cho nên ai cũng quý trọng và sẵn sàng hậu thuẫn để những người tuổi Thìn đạt được ước nguyện.

Không chỉ may mắn, những người cầm tinh con rồng thường có năng lực xuất chúng, tài năng văn học, khả năng phân tích chiến lược đều rất thông minh, sắc sảo. Năng lực lãnh đạo của những người tuổi này cũng thuộc vào hàng kiệt xuất. Do vậy, người sinh ra ở năm thìn cả đời sẽ có nhiều thành công, nếu không làm sếp lớn cũng giữ chức vụ quan trọng trong công ty.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.