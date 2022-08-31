Cảnh báo 3 con giáp tránh kết hôn vào năm 2023 nếu không muốn rước họa vào thân, vợ chồng lục đục không yên, tình cảm sa vào vận đen liên tục

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 18:35

Tuổi nào là con giáp không nên kết hôn năm 2023? Nếu lập gia đình vào thời điểm này, bản mệnh dễ vướng phải những cản trở nào?

1. Tuổi Dần

 

Tuổi Dần là con giáp không nên kết hôn năm 2023, bởi phương diện tình cảm của bản mệnh chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, mọi hoạt động cưới hỏi đều có thể không tốt đẹp như ý muốn. 

 

Dù xung quanh bản mệnh có không ít người tìm hiểu, thậm chí còn đi đến giai đoạn hẹn hò, song mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu. Bản thân bạn cũng không đủ kiên nhẫn ở giai đoạn đầu của việc tìm hiểu nên mọi thứ diễn ra và kết thúc khá chóng vánh. 

 

Tử vi 2023 của 12 con giáp thấy rằng có vẻ như bạn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và có tính ràng buộc vào lúc này. Nhưng nếu cứ vui chơi qua đường rồi thôi, bạn có thể sẽ làm tổn thương và bỏ lỡ người thật sự yêu thương mình. 

 

Còn nếu kết hôn vội vàng chỉ vì lợi thúc giục của người thân thì bản mệnh dễ đến với người không phù hợp do đôi bên chưa có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ về nhau. Sự toan tính và những điều vụn vặt trong cuộc sống sẽ khiến hai người đi đến kết cục chia ly.

Cảnh báo 3 con giáp tránh kết hôn vào năm 2023 nếu không muốn rước họa vào thân, vợ chồng lục đục không yên, tình cảm sa vào vận đen liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Tuổi Mão

 

Thái Tuế đem tới hung vận quá lớn trong vận trình tình duyên của người tuổi Mão, nếu vội vàng kết hôn vào thời điểm này thì bạn khó duy trì được một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

 

Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Vì có quá nhiều mối quan hệ nên bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp. 

 

Năm nay là thời điểm bạn cần bình tâm suy xét lại các mối quan hệ, không nên dễ dãi trong chuyện tình cảm. Nếu kết hôn muộn một chút mà duy trì được tình cảm vợ chồng bền vững thì tốt hơn là vội vàng kết hôn chỉ vì đến tuổi hoặc vì yếu tố bên ngoài tác động.

 

Các cặp đôi yêu nhau đã lâu cũng cần cân nhắc nếu có ý định kết hôn trong năm nay. Do nhiều gút mắc trong cuộc sống nên bạn thường cảm thấy buồn phiền, thậm chí giận lây sang nửa kia.

Vợ chồng mới cưới cần tránh tình trạng này, nếu không mâu thuẫn sớm muộn cũng nảy sinh, gia đình không thể hạnh phúc.

Cảnh báo 3 con giáp tránh kết hôn vào năm 2023 nếu không muốn rước họa vào thân, vợ chồng lục đục không yên, tình cảm sa vào vận đen liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Tuổi Tị

 

Đường tình duyên của người tuổi Tị không mấy suôn sẻ trong năm 2023 này do phải chịu sức ảnh hưởng của nhiều hung tinh, đặc biệt là với các cặp đôi yêu nhau đã lâu.

 

Bạn và người ấy thường xuyên tranh cãi gay gắt, khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng. Mâu thuẫn của hai bạn có thể bắt nguồn từ những áp lực trong cuộc sống, thậm chí là từ chính những bất đồng trong kế hoạch kết hôn.

Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương thì khó đi đến cái kết đẹp.

 

 

Cảnh báo 3 con giáp tránh kết hôn vào năm 2023 nếu không muốn rước họa vào thân, vợ chồng lục đục không yên, tình cảm sa vào vận đen liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, sinh nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn. Niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ, hai người không nên vội vàng kết hôn chỉ vì muốn ràng buộc đối phương.

Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. 

 

Với người độc thân, bản mệnh là con giáp quan hệ rộng nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào những người xung quanh.

Đây không phải là năm thích hợp để bạn vội vàng kết hôn, hãy giải quyết những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình trước khi nghĩ tới việc đem lại hạnh phúc cho người khác.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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