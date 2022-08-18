Bước sang ngày mới (18/8/2022), tuổi Tý gặp nhiều biến động, tuổi Tuất gặp được quý nhân phò trợ, công danh thăng tiến không ngừng, trở thành tâm điểm gây chú ý

Xem tử vi ngày 18/8 cho thấy, tuổi Tý ó tin tức không tốt ở xa. Việc đi xa hoặc muốn thay đổi công việc, giải quyết một cách dứt khoát chưa có kết quả tốt. Có điều khó chịu trong người. Nên nghỉ ngơi thư giãn để có sức khỏe tốt. Không nên làm việc quá sức, tổn hao tinh thần. Tâm trạng nên thoải mái. Tình cảm không thuận lợi cũng không nên lo lắng gì nhiều.

Đời thường có rủi có may. Nếu gặp chuyện không may mắn, có việc không như ý trong cuộc sống? Không sao, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Sự giúp đỡ ấy có thể không giúp bạn hoàn thành tâm nguyện như ý, nhưng hãy vững tin và tiếp tục những dự định của mình.

18/8 là ngày xung của bổn mạng. Có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn. Nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro. Không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Rất nhiều điều khả quan sẽ đến với bạn trong hôm nay và có thể bạn sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Là tâm điểm của sự chú ý, người khác có thể ngưỡng mộ bạn, cười bạn, trêu đùa bạn, bàn tán về bạn... nhưng hãy giữ vững lập trường nhé. Sự quan tâm của người khác, với một cách hơi khác thường một chút có thể làm bạn cảm thấy hơi chột dạ lúc đầu nhưng rồi khi ngẫm nghĩ lại sẽ thấy hạnh phúc thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Làm việc gì trong ngày cũng gặp quý nhân giúp đỡ. Chuyện tình cảm vui vẻ, được người khác phái si mê, mến mộ. Tuy nhiên tỏa sáng quá lại khiến kẻ tiểu nhân đố kỵ ngấm ngầm. Nên làm những công việc đơn giản mà mang lại hiệu quả cao. Có tin vui của bạn bè, người thân mang đến. Tin tức tốt về công việc bị trì trệ từ lâu nay được khai thông. Quý nhân phù trợ đường công danh.

Đặc biệt, với tuổi Canh Tuất (1970 - 53 tuổi), công việc sắp xếp đã tiến hành như ý muốn để bước vào giai đoạn thật thuận lợi. Có tin tức may mắn của con cái về nghề nghiệp và tiền bạc. Ngày thuận lợi cho dự tính, nếu có việc gì lâu nay thì nên quyết định làm ngay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.