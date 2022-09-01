Nhận dạng ngay phụ nữ có trí tuệ thông minh, giỏi giang, sắc sảo hơn người nhờ 5 dấu hiệu sau

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 16:19

Các cụ xưa có câu nói: Khôn dồn ra mặt. Người khôn nhìn thoáng biết ngay, chưa cần phải chờ xem họ nói gì, làm gì. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết ngay người phụ nữ có tướng mạo thông minh, lanh lợi, sắc sảo.

1. Vầng trán cao rộng

Trán của con người được xem là vị trí của cung Mệnh, cung Phúc lộc và Phúc đức (trong 12 cung tướng mặt). Qua vầng trán có thể biết được mức độ thông minh, giỏi giang trong xử lí các tình huống cả ở công việc và cuộc sống hàng ngày.

Người có vầng trán cao rộng thường thông minh lanh lợi, đầu óc linh hoạt, khả năng thích ứng với điều kiện mới rất nhanh. Hơn thế, họ còn có trình độ học vấn cao, hiểu biết rộng rãi, luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động, biết nắm bắt thời cơ và dễ đạt được thành công. Những người này có sức khỏe tốt và sống thọ.

Nhận dạng ngay phụ nữ có trí tuệ thông minh, giỏi giang, sắc sảo hơn người nhờ 5 dấu hiệu sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Người có mũi to và thẳng

Người sở hữu nét tướng này là người hết lòng vì sự nghiệp. Mũi to thẳng, chóp mùi tròn và hai gò má đầy đặn cho thấy họ sớm thành đạt từ ngày còn trẻ, tới trung vận thì sự nghiệp khá ổn định, có chức có quyền, có tiếng nói. Người này có tính chủ động cao, giỏi giao tiếp, sáng tạo nên thường nắm chắc các cơ hội giúp mình đạt được thành quả cao trong công việc.

Nhận dạng ngay phụ nữ có trí tuệ thông minh, giỏi giang, sắc sảo hơn người nhờ 5 dấu hiệu sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Đôi tai nhô cao hơn lông mày

Trong Nhân tướng học, tai và lông mày ngang nhau hoặc tai cao hơn lông mày đều được coi là tướng người thông minh. Người này học hành giỏi giang, năng lực tiếp thu cái mới nhanh nhạy, học một biết mười, xem một lần là nhớ và luôn có xu thế là người dẫn đầu một tập thể.

Nếu có thêm đặc điểm hai tai áp sát đầu là người con hiếu thuận, biết nghe lời dạy bảo, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Ngoài ra, nếu màu sắc đôi tai có phần sáng bóng và trắng hơn so với mặt cũng báo hiệu đó là người thông minh, học hành sáng dạ, biết tiếp thu những cái tân tiến và xóa bỏ điều lạc hậu để thích nghi với môi trường mới. Chính nhờ sự thông minh lanh lợi và tài ứng biến khéo léo đã giúp người này gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Nhận dạng ngay phụ nữ có trí tuệ thông minh, giỏi giang, sắc sảo hơn người nhờ 5 dấu hiệu sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Lông mày hình lưỡi kiếm

Đây là kiểu lông mày của người phụ nữ thông minh sáng suốt. Dáng lông mày hướng thẳng lên trời giống như hai thanh kiếm cho biết họ rất cầu toàn, cuộc đời vô cùng hanh thông, thẳng tắp. Người này có tài và rất coi trọng danh dự, họ không bao giờ để những chuyện thị phi, sai trái gắn lấy tên mình.

Nhận dạng ngay phụ nữ có trí tuệ thông minh, giỏi giang, sắc sảo hơn người nhờ 5 dấu hiệu sau - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Cằm tròn và đầy đặn

Nhiều người phụ nữ không thích mình có chiếc cằm đầy đặn vì như thế sẽ khiến khuôn mặt không được thanh tú. Tuy nhiên, trong nhân tướng học nói rằng, chiếc cằm đầy đặn mới là đặc điểm để nhận dạng những phụ nữ có số hưởng và sống sung sướng cả đời.

Cuộc sống hôn nhân của những người này thường đến khá muộn nhưng một khi có gia đình thì số mệnh như bước sang trang mới. Họ được nhiều quý nhân giúp đỡ, đặc biệt hơn hết là chồng yêu thương và cung phụng hết mực.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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