Cuối tuần này (31/12-1/1), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc vào cuối tuần này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tài lộc tăng vọt, ngày càng giàu có, sức khỏe dồi dào, làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được nhiều thành công, vận may sẽ đến, đại cát đại lợi, đạt được trong tương lai gần, nếu nắm bắt tốt sẽ thêm phú quý và may mắn cho gia đình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng thăng hoa, nở rộ. Nhờ đào hoa vượng mà người độc thân có được một mối nhân duyên ngay cả chính mình không ngờ tới. Song song đó, tình cảm của các cặp vợ chồng duy trì tốt nhờ sự cảm thông và bao dung lẫn nhau. 

Cuối tuần này (31/12-1/1), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 1
Người tuổi Dần tài lộc tăng vọt, ngày càng giàu có, sức khỏe dồi dào, làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối tuần này, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, không những thế còn được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn còn xây dựng được sự nghiệp bình ổn, làm tiền đề để những năm sau sinh nhiều tài lộc hơn. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Sửu vào hậu vận sẽ an nhàn sung túc.

Dự đoán về chuyện tình cảm, con giáp này có thể gặp được tri kỷ trong thời gian này. Con giáp may mắn này hãy chú ý mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể đến bất cứ lúc nào. 

Cuối tuần này (31/12-1/1), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 2
Cuối tuần này, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, không những thế còn được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 

Người tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để đổi đời. Người tuổi Tỵ không ngần ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, thậm chí Tỵ còn chấp nhận đánh đổi và hy sinh để tìm được cuộc sống viên mãn cho bản thân mình. Bạn sẽ gặp khá nhiều niềm vui và may mắn. Mặc dù sẽ có nhiều thách thức mới và áp lực cũng không ít nhưng vận may lại đang đến dù khó khăn gì cũng giải quyết được.

Những quyết định mà Tỵ đưa ra trong khoảng thời gian này đa số đều mang lại thành công nhất định. Con giáp ngày một vượng lên, dần chạm vào đỉnh cao của tiền tài và danh vọng.

Cuối tuần này (31/12-1/1), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/12/2022, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/12/2022, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' vào đúng ngày 28/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 43 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia