Cuối tháng 3 Al mở mắt thấy trời xanh: 3 con giáp được yêu quý và thần tài chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, phất lên như diều gặp gió

Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn giành lợi thế về mình nên chẳng ai chịu nhường nhịn, mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc. Những lúc thế này, bạn cần bình tĩnh lại và cân nhắc tính đúng sai của mọi chuyện. Bản mệnh chớ nên tham lam những thứ không thuộc về mình, bởi lòng tham có thể đẩy bạn vướng vào chốn lao tù. Hãy chỉ tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình.

Bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tử vi của 12 con giáp nhận định, tuổi Thân gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục. Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời nên nhận ra trước những nguy cơ, giúp tập thể tránh được một bàn thua trông thấy. Hãy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, bản mệnh chính là một người sinh ra để dẫn lối tới thành công.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, dễ có bất đồng giữa các cặp đôi, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Con giáp này cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương, như vậy thì nửa kia mới có thể thông cảm và chia sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vận tình duyên thăng hoa, mọi việc như ý. Cuối cùng bạn cũng đã tìm được người tri kỉ phù hợp với mình rồi. Tình yêu hạnh phúc giúp bạn cảm thấy vui vẻ, làm việc gì cũng hanh thông, thoải mái.

Tiền bạc rủng rỉnh, bạn không gặp phải quá nhiều phiền muộn trong hôm nay. Bạn có thể cùng người ấy ra ngoài thưởng thức bữa tối để tình yêu thêm ngọt ngào.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm