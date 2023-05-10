Cuối năm 2023: 3 con giáp 'hứa hẹn giàu to', tài lộc bùng nổ, phúc lộc song hành, quý nhân lúc nào cũng tề tựu bên cạnh

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 23:51

3 con giáp may mắn nào có thể đổi vận, bứt phá ngoạn mục ngay trong cuối năm 2023?

Tuổi Mùi

Kiếp Tài chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mùi trong thời gian tới đây cẩn thận cấp dưới, bạn bè, đối tác làm ăn. Chỉ cần bạn càng nhẫn nhịn, hiền lành, dễ tính thì người ta sẽ càng được đà lấn lướt qua mặt bạn, nên cẩn thận.

Vận tình cảm ổn định hơn trước nhờ hai hành Thổ tương hòa. Mùi là con giáp đọc được suy nghĩ của người khác, luôn hướng tới sự bình yên nên không thích gây gổ, xung đột. Mọi người quý bạn ở cốt cách trong sáng, chơi bời thoải mái không keo kiệt.  Bản mệnh không phải để tâm quá nhiều tới tài chính vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Tuy nhiên đôi khi phải kiềm chế vì có lúc vui vẻ quá đà lại ăn chơi thiếu kiểm soát.

Cuối năm 2023: 3 con giáp 'hứa hẹn giàu to', tài lộc bùng nổ, phúc lộc song hành, quý nhân lúc nào cũng tề tựu bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão rảnh rỗi và khá lười biếng. Bạn dường như chỉ muốn nằm dài ở nhà, xem vài bộ phim hay để giải tỏa hết những áp lực, bức bối trong tuần qua.

Chuyện tình yêu đang có dấu hiệu khởi sắc. Thời gian này nếu bạn có ai đó để chia sẻ thì thật là tuyệt vời. Vậy thì tại sao không cho người ấy một cơ hội tiến gần đến trái tim của bạn hơn.

Cuối năm 2023: 3 con giáp 'hứa hẹn giàu to', tài lộc bùng nổ, phúc lộc song hành, quý nhân lúc nào cũng tề tựu bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra dễ dàng. Nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi này sẽ tìm được cơ hội khẳng định vị trí của mình ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, vận trình tài lộc gặp nhiều sóng gió. Con giáp này có thể làm chủ được túi tiền của mình khi có được nguồn thu nhập rủng rỉnh trong tay. Bên cạnh đó, bạn còn mua sắm những món đồ yêu thích bấy lâu nay.

Cuối năm 2023: 3 con giáp 'hứa hẹn giàu to', tài lộc bùng nổ, phúc lộc song hành, quý nhân lúc nào cũng tề tựu bên cạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bà Quan Âm chỉ định: 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ ngay từ thời điểm này

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Chỉ cần bước chân qua hôm nay, top 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời sau một đêm, tiền ùa vào nhà, giàu sang vô đối trong 3 năm tới.

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