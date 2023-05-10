3 ngày cuối tuần HOÀNG KIM đang tới: 3 con giáp giàu có bần bật, may mắn ngời ngời, tiền chui vào túi lia lịa, tài vận xoay chiều

Tuổi Tý có Chính Tài trợ mệnh nên làm việc gì cũng chắc chắn, cần cù. Trong khi bao người đang chán ngán với công việc hiện tại thì con giáp này lại kiên cường, tự động viên bản thân cố gắng nên được sếp cất nhắc tăng lương là điều dĩ nhiên. Được Tam Hợp nâng đỡ nên Tý ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao rất thuận lợi. Con giáp này đi đâu cũng được mọi người quý mến, dù đôi lúc có chút trầm tính nhưng rất biết cân bằng các mối quan hệ, sống biết điều.

Nhưng mặt tài vận ảnh hưởng bởi cục diện Thổ khắc Thủy nên khi đi ra ngoài phải cẩn thận, chấp hành luật giao thông để không bị công an phạt tiền. Đi làm Tý nhớ bảo quản tài sản cá nhân kỹ càng, không để xe lung tung. Ảnh minh họa: Internet

Công việc có nhiều áp lực làm bạn khá là mệt mỏi. Không sao đâu, hoàn thành tốt là may rồi. Hãy rủ bạn bè ra ngoài uống cà phê và nghe nhạc cho tinh thần phơi phới nhé.

Tình cảm của bạn đang ở diễn biến căng thẳng. Bạn và người ấy cãi nhau liên miên. Bạn cần nhìn lại bản thân mình một chút, đừng lúc nào cũng chỉ biết trách cứ người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu khá bận rộn và rắc rối, nếu đi làm thì dễ gặp tình trạng chia bè kéo cánh. Con giáp này không nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh, không sao cả vì bản mệnh vẫn có năng lực để đứng lên một mình.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu dễ gặp phiền phức, trong gia đình, họ hàng có lục đục nội bộ chưa thể giải quyết. Anh chị em trong nhà không thể hỗ trợ nhau, lúc khó khăn toàn tự lực cánh sinh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm