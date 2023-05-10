Bắt đầu từ cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tìm được cơ hội đổi đời, nửa đầu năm Qúy Mão 2023 hứa hẹn thành công và phát tài bất ngờ ập tới không trở kịp tay

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu phải đối mặt với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lục đục vì không kiểm soát được cảm xúc khiến cho đối phương bị tổn thương. Xây dựng tình yêu thì khó chứ phá vỡ thì rất dễ, tuổi Dậu đừng để cái tôi của mình khiến tình cảm đi đến bờ vực đổ vỡ. Nếu để lỡ mất người mình yêu thương trong lúc nóng giận thì bạn sẽ thấy rất hối hận đấy. Hãy cố lấy lại bình tình và trò chuyện rõ ràng với đối phương.

Thiên Tài xuất hiện cho thấy bản mệnh có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt. Thu nhập chủ yếu đến từ những việc làm thêm, việc tay trái. Với năng lực của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc và kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng.

Người tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của Thương Quan nên tinh thần làm việc có phần uể oải, thiếu sự tập trung. Nếu không sớm chấn chỉnh, bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì làm ảnh hưởng tới cả tiến độ chung của tập thể. Bản mệnh nên chú ý trong mọi phương diện xã giao, giữ các mối quan hệ của mình luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải những xung đột ngoài ý muốn. Tâm trạng con giáp này không ổn nên hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm và gây ra hậu quả khó lường.

Vận tình duyên đi xuống vì ngũ hành tương xung, người độc thân vẫn còn nhiều trắc trở trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Trong khi đó người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bản mệnh cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển. Với người làm công ăn lương, con giáp này không có gì phải lo lắng. Ngày này bản mệnh phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm hơn nữa tới nửa kia của mình. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ. Cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm