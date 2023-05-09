Bước vào tháng 4 âm lịch, 4 con giáp này chuẩn bị tinh thần đổi đời, vận đào hoa đeo bám, đặc biệt là dễ phát tài, phú quý

Tử vi của 12 con giáp cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này gặp chút rắc rối do ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung khi có xung đột xảy ra. Bạn nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với đối phương nhiều hơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Do ảnh hưởng của Tương Xung cục, người tuổi Dậu phải đối mặt với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lục đục vì không kiểm soát được cảm xúc khiến cho đối phương bị tổn thương.

Xây dựng tình yêu thì khó chứ phá vỡ thì rất dễ, tuổi Dậu đừng để cái tôi của mình khiến tình cảm đi đến bờ vực đổ vỡ. Nếu để lỡ mất người mình yêu thương trong lúc nóng giận thì bạn sẽ thấy rất hối hận đấy. Hãy cố lấy lại bình tình và trò chuyện rõ ràng với đối phương. Thiên Tài xuất hiện cho thấy bản mệnh có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt. Thu nhập chủ yếu đến từ những việc làm thêm, việc tay trái. Với năng lực của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc và kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tuất tinh thần làm việc có phần uể oải, thiếu sự tập trung. Nếu không sớm chấn chỉnh, con giáp này có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì làm ảnh hưởng tới cả tiến độ chung của tập thể. Bản mệnh nên chú ý trong mọi phương diện xã giao, giữ các mối quan hệ luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải những xung đột ngoài ý muốn. Tâm trạng con giáp này không ổn nên hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm và gây ra hậu quả khó lường.

Vận tình duyên cũng có phần đi xuống, người độc thân vẫn còn nhiều trắc trở trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Trong khi đó người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước qua năm 2023 này, tuy rằng nhiều người cho rằng tuổi Dần sẽ gặp khó khăn vì là năm tuổi, nhưng trên thực tế có những khó khăn lại là cơ hội để thăng hoa về sau, chỉ cần tuổi Dần có bản lĩnh thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Trong tháng 2 âm lịch sắp tới, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

Đặc biệt, thời gian tới, họ cũng có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, có lợi trong công việc, thúc đẩy tăng thêm thu nhập, trong nửa đầu năm 2023 có khi đổi đời trong một đêm. Ngoài ra, con đường tình duyên của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm