Chuyên gia phong thủy cảnh báo: 3 con giáp cần đề phòng tiểu nhân và cẩn thận trong tháng 4 âm để tránh hao tài, tốn của đặc biệt người thứ 3

Tử vi của 12 con giáp cho thấy Người tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của Thương Quan nên tinh thần làm việc có phần uể oải, thiếu sự tập trung. Nếu không sớm chấn chỉnh, bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách vì làm ảnh hưởng tới cả tiến độ chung của tập thể. Bản mệnh nên chú ý trong mọi phương diện xã giao, giữ các mối quan hệ của mình luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải những xung đột ngoài ý muốn. Tâm trạng con giáp này không ổn nên hành xử có chút tùy tiện, dễ mắc phải sai lầm và gây ra hậu quả khó lường.

Vận tình duyên đi xuống vì ngũ hành tương xung, người độc thân vẫn còn nhiều trắc trở trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Trong khi đó người đã có đôi thì gặp khúc mắc, tranh cãi vì bất đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Nhờ Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Hợi làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bạn cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển. Với người làm công ăn lương, bản mệnh được cả cát thần Chính Quan nhập mệnh nên vận trình chẳng có gì phải lo lắng. Ngày này bạn phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bạn.

Vận trình tình cảm không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm hơn nữa tới người ấy của mình nhé. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ. Cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý công việc có những trục trặc nhất định, ảnh hưởng tới khả năng phát huy năng lực. Dù bản mệnh đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới khắc phục được vấn đề. Tâm tính của tuổi Tý cũng dễ trở nên bất ổn, nhất là khi thấy mọi thứ không diễn ra theo cách mình mong muốn. Một vài mối quan hệ trong công việc cũng dễ xấu đi vì nguyên nhân này. Lời khuyên cho bản mệnh là nên chú ý lời lẽ và thái độ trước khi phát ngôn để không gây ra xích mích.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa lứa đôi, vợ chồng gặp đôi chút xáo trộn. Những vướng bận trong cuộc sống và công việc đang đẩy cả hai ra xa nhau. Hãy cố gắng hâm nóng tình cảm càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm