Cuối tháng 3 AL: 3 con giáp bị Hung Tinh ngáng đường, tiểu nhân quấy phá, cẩn thận tai bay vạ gió bủa vây

Tuổi Thìn lâm Tỷ Kiên thì làm việc khá cô độc, công việc trong tuần chưa xong nên cuối tuần phải ôm về nhà làm. Dù vất vả nhưng bạn vẫn không được thông cảm lại dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp chơi xấu. Túi tiền không có biến động nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bản mệnh biết cách chi tiêu hợp lý, không tiêu hoang nên không thể rơi vào tình trạng cháy túi như bao người khác.

Vận lâm Tự Hình nên tâm trạng khó chịu, buồn bực, không biết tâm sự cùng ai. Bạn cũng không nên nói chuyện quá thẳng thắn với những người thân thiết , hãy nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác.

Công việc của Ngọ gặp Chính Ấn nên con giáp này khá thông thái và hay có ý tưởng mới mẻ. Bạn khắc phục được những sai sót của bản thân, nhưng điểm hạn chế ở bạn là chưa dám phấn đấu hoặc làm ăn lớn, nhiều cơ hội dễ tuột mất.

Đường tình cảm êm xuôi nhờ Hỏa Thổ tương sinh. Con giáp này ra đường gặp nạn hay được người ta giúp đỡ, phước phần của bạn cực kỳ lớn. Nhiều bạn trẻ đang bàn tính đến chuyện kết hôn để nửa kia đỡ phải sốt ruột, nghi ngờ linh tinh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý đang có một công việc vô cùng ổn định và gặt hái được những thành công ngoài dự tính. Tuy nhiên khối lượng công việc quá lớn khiến tâm trạng bạn có chút mệt mỏi, uể oải. Hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn bạn nhé.

Đường tình duyên trải đầy hoa hồng, Tý sẽ có một ngày ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc. Bạn hoàn toàn hài lòng với đối phương và luôn hi vọng cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi xa hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm