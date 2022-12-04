Con giáp nào xui xẻo không tha vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 12/2022?

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 16:07

Chậm mà chắc, chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này. 

Lúc này, tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, chớ nên đưa ra bất cứ quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có sự suy tính kỹ càng. Chậm mà chắc, chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được.

Tuổi Sửu

Vì có Thiên Tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng mấy khởi sắc trong ngày này. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ rạn nứt là điều là khó tránh.

Con giáp nào xui xẻo không tha vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 12/2022? - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Vận trình tuổi Thân có phần sa sút hơn hẳn. Mặc dù bạn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng khi bắt tay vào việc thì mọi kế hoạch vẫn gặp phải nhiều cản trở, tuổi Thân có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy.

Ngày cuối tuần đã đến, tuổi Thân nên dành thời gian này để nghỉ ngơi, vực lại tinh thần. Như vậy bạn mới có tinh thần để tiếp tục làm việc và cống hiến trong thời gian tới.

Tranh thủ lúc này, hãy cùng với nửa kia của mình hâm nóng tình cảm, bù lại cho những khó khăn và bận rộn trước đó. Đây cũng là cách để hai bạn dành cho nhau sự thấu hiểu, sẻ chia, biết đâu đối phương lại gợi ý cho bạn được nhiều giải pháp có ích trong công việc.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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