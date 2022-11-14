Top 3 con giáp là cánh tay đắc lực của sếp tổng, sống có trách nhiệm, cố gắng hết sức, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đùn đẩy cho ai nên thăng quan tiến chức vùn vụt

Liệu bạn có khả năng được sếp chú ý và bổ nhiệm một vị trí ưng ý trong năm nay không?

Tuổi Dần Người tuổi Dần luôn đề cao việc không ngừng cố gắng, rèn luyện bản thân. Có thể trong một tập thể, họ không phải là người xuất sắc nhất, thế nhưng họ chắc chắn là một trong những người dành nhiều công sức và tâm huyết cho công việc nhất.



Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, họ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi, công việc có khó khăn đến đâu cũng chẳng bao giờ khiến họ có ý định buông xuôi.



Con giáp này cảm thấy mình là người sinh ra để làm việc và sự nghiệp chính là lẽ sống của đời mình. Họ có khả năng biến những việc không thể thành có thể, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.



Với tinh thần trách nhiệm cao, họ sẽ luôn dành hết cố gắng cho nhiệm vụ được giao, vì vậy mà người làm lãnh đạo luôn rất yên tâm mỗi khi phân công công việc cho họ. Tuổi Tý

Các con giáp tuổi Tý thông minh, lanh lợi. Họ không chỉ sẵn sàng hiến kế giúp cấp trên mà còn tự tin xắn tay áo giúp mọi người giải quyết khó khăn trong công việc. Nhờ thế, họ được lãnh đạo quý mến, tin cậy. Năm nay, người tuổi Tý có tinh thần xông pha đi đầu, trở thành điểm sáng trong tập thể. Tuổi Tý cũng có tài ăn nói và được lòng cấp trên. Chỉ cần bắt được thời cơ, họ sẽ tự tin thể hiện bản thân.

Tuổi Hợi Người tuổi Hợi vốn thích hưởng thụ, nhưng như vậy không có nghĩa là họ là người vô trách nhiệm. Một khi đã được giao việc gì, họ sẽ cố gắng hết sức, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đùn đẩy cho ai. Hơn nữa, họ là người hiểu rất rõ mình cần gì và muốn gì và nên làm gì.



Vì vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất yên tâm khi hợp tác với người tuổi này, bởi họ không những có trách nhiệm, mà còn chẳng bao giờ làm những việc hãm hại, cướp công của người khác, cũng chẳng bao giờ khoe mẽ, lên mặt dạy đời với người khác.



Và cũng nhờ đức tính này, họ nhận được sự tán thưởng và tin cậy của ban lãnh đạo. Họ chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, một ngày nào đó vươn tới thành công khiến nhiều người thán phục. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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