Con giáp nào được Cát tinh nâng đỡ, Thần tài hậu thuẫn trong tháng 11/2022 này?

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 16:00

Những con giáp này được dự báo sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, thu nhập có phần khởi sắc trong tháng 11.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Bước sang tháng 11, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Không những tháng 11 mà trong thời gian vài tháng tới, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này, đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua của bản mệnh.

Người đi xin việc được quý nhân giới thiệu cho những công việc phù hợp với khả năng. Bạn vừa có năng lực xuất sắc lại biết quan tâm đến ngoại hình nên cơ hội được nhận vào làm công việc mình mong ước là rất cao.

Con giáp nào được Cát tinh nâng đỡ, Thần tài hậu thuẫn trong tháng 11/2022 này? - Ảnh 1
Tử vi Cát tinh hỗ trợ cho con giáp tuổi Thìn tháng mới có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về tay. Nhiều người làm ăn có số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng này. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn kí kết hợp đồng.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Thậm chí cấp trên là quý nhân còn có thể cất nhắc bạn nữa đấy.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Tuy vậy, thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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