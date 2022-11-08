Con giáp nào tiền bạc dư dả trong những ngày tới, Thái Dương Cát tinh trợ mệnh nên cứ đầu tư là cứ sinh lợi?

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 11:25

Có những khủng hoảng, tổn thương là do chính bạn gây ra, hãy yêu thương bản thân mình hơn để tinh thần của bạn trở nên khỏe mạnh đã nhé.

Tuổi Mùi

Tuần này con giáp tuổi Mùi đã bình tĩnh hơn, không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn cũng nên dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Càng về cuối tuần tuổi Mùi sẽ nhận được những kết quả tích cực với những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022.

Trong thời gian này, tuổi Mùi cần chú ý hơn đến những cảm xúc của người xung quanh. Nếu chuyện tình cảm đôi lứa không như ý thì cũng là lúc nên tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân.

Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Chọn giải pháp an toàn không sai nhưng đôi khi cho phép mình chấp nhận rủi ro một phần nhỏ nào đó thôi cũng là điều nên thử.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, có trí nhớ tốt. Khi gặp khó khăn, con giáp này hiếm khi tỏ ra mất bình tĩnh. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Tý gặp nhiều trở ngại do tác động ngoại cảnh. Con giáp này cần vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ của bản thân để giải quyết vấn đề.

Con giáp nào tiền bạc dư dả trong những ngày tới, Thái Dương Cát tinh trợ mệnh nên cứ đầu tư là cứ sinh lợi? - Ảnh 1
Sau 5 ngày tới, sự nghiệp của con giáp, tuổi Tý từng bước đi lên. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức.

 

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Tuất

Những sai lầm liên tiếp xảy ra trong tuần này nhắc nhở con giáp tuổi Tuất cần chú ý đến việc lập kế hoạch dài hạn, liên quan đến du lịch, giáo dục. Cần đo lường tất cả những mục tiêu và lý tưởng của mình xem liệu có khả thi, thực tế hay không. Chỉ khi sống thực tế, bạn mới thoát khỏi cảm giác vỡ mộng.

Đừng vì sự nhàm chán trong mối quan hệ mà con giáp tuổi Tuất cứ thế xa gần người mình thương. Đã đến lúc các bạn cũng có thể sáng tạo hơn trong việc lựa chọn địa điểm hẹn hò để cả hai có thể có những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Thiên Cẩu gây hại cho sức khỏe của người tuổi Tuất, nếu tìm hiểu lý do thì cũng có thể vì bạn đang quá quan tâm tới việc của người khác tới mức stress. Có những khủng hoảng, tổn thương là do chính bạn gây ra, hãy yêu thương bản thân mình hơn để tinh thần của bạn trở nên khỏe mạnh đã nhé.

Thiên Tài ghé thăm vào cuối tuần mang tới tin vui về tiền bạc cho bản mệnh, may mắn là chi tiêu của bạn tuần này không nhiều thế nên bạn có thể giữ được một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Đây cũng là động lực tốt để bạn kiếm thêm và gia tăng khoản tiền tích lũy cho tương lai.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.

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