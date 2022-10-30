Con giáp nào thoát khỏi vận đen trong 3 tháng cuối năm 2022, mọi việc suôn sẻ hanh thông?

Con giáp này cũng rất ngay thẳng, có lòng tự trọng cao, nhưng cũng rất tự tin và không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ được nhiều người kính trọng và quý mến.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối mạnh mẽ, luôn phấn đấu vươn lên dù có gặp khó khăn thế nào cũng không dừng lại. Tuổi Ngọ làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất.

Nửa đầu năm 2022, họ sống khá chật vật, ví tiền luôn xẹp lép nhưng 3 tháng cuối năm nay, may mắn luôn theo sát bạn, con giáp tuổi Ngọ tích lũy tài sản nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Mặc dù là năm của "chính chủ" nhưng tuổi Tuất lại gặp không ít khó khăn vào nửa đầu năm. Từ giữa năm trở về sau, cuộc sống của tuổi Tuất dần thay đổi và có chuyển biến tích cực hơn. Trời sinh tuổi Tuất vốn là người thông minh, lanh lợi, đặc biệt là rất có trách nhiệm với công việc của mình.

Tuổi Tuất không sợ khó khăn, vất vả, chỉ sợ cuộc sống không tạo điều kiện cho họ chứng minh năng lực của mình. Tử vi học có nói, năm nay vận may của tuổi Tuất sẽ nở rộ vào những tháng cuối năm. Cụ thể, từ tháng 10 trở đi, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Tuất vốn tài năng, nhanh nhẹn, nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội đang hiện ra trước mắt. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, vào khoảng thời gian cuối năm sẽ gặp được khách hàng lớn, giúp họ kiếm được bội tiền, dự kiến sẽ để dành được khoản kha khá để chuẩn bị Tết sắp tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

3 tháng cuối năm 2022, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.