Con giáp nào dính xui xẻo khó dứt vào 2 ngày cuối tuần (12-13/11/2022) ?

Các con giáp dưới đây cẩn thận vào 2 ngày cuối tuần nếu không muốn dính thị phi.

Tuổi Dậu

Với tuổi Dậu, vận trình cuối tuần của bạn có thể gặp nhiều biến động bất lợi. Bạn dễ vướng phải họa thị phi hoặc bị ai đó cạnh tranh không lành mạnh nên cảm thấy vô cùng bức xúc, nóng giận.

Tuy nhiên chỉ khi bạn bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực thì mới biết rõ được ai tốt, ai xấu và tìm ra cách đối phó phù hợp. Bạn cần phải học cách kiềm chế bản thân bởi nóng giận chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề.

Nhìn chung thời điểm này bạn sẽ khó tránh việc gặp phải những tình huống không mong đợi. Đa phần các sự cố này liên quan tới công việc nên bạn cảm thấy rất bất an, không biết làm cách nào để giải tỏa, nhưng nếu cần sự giúp đỡ của ai đó, hãy mạnh dạn lên tiếng nhờ vả chứ đừng ngại ngùng nhé.

Tuổi Tý

Theo Tử vi 12 con giáp, công việc của tuổi Tý trong ngày cuối tuần diễn ra không theo ý muốn. Nhờ tính cách nhạy bén và thông minh, dường như không có việc gì có thể làm khó được người tuổi Tý. Tuy nhiên, tử vi cho biết những người này không kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực của mình.

Về tình cảm, bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên giữa các cặp đôi luôn tồn tại khoảng cách vô hình. Người độc thân mải mê gầy dựng sự nghiệp nên chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương.

Tuổi Thìn

Cũng là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này, người tuổi Thìn đón nhiều thăng trầm trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Theo đó, bản mệnh có thể gặp nhiều trở ngại, thử thách, khó hoàn thành công việc như mong đợi. Nguyên nhân chính là do bạn thiếu kiên nhẫn, hay nổi nóng khi gặp sự cố ngoài ý muốn nên càng khiến mọi việc rối tinh rối mù, khó kiểm soát tình hình.

Chẳng những vậy, thái độ cư xử của bạn còn khiến mối quan hệ với đồng nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều. Những dự án đòi hỏi hợp tác sẽ khó tránh khỏi những va vấp trong quá trình làm việc chung, hiệu suất sụt giảm là điều đương nhiên.

Càng những lúc như này, bạn càng chớ nên để sự hiếu thắng che mờ lý trí. Cố gắng giữ bình tĩnh thì mới có thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa mọi việc.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-dinh-xui-xeo-kho-dut-vao-2-ngay-cuoi-tuan-12-13-11-2022--521153.html