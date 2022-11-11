Con giáp nào dính xui xẻo khó dứt vào 2 ngày cuối tuần (12-13/11/2022) ?

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 15:22

Các con giáp dưới đây cẩn thận vào 2 ngày cuối tuần nếu không muốn dính thị phi.

Tuổi Dậu 

Với tuổi Dậu, vận trình cuối tuần của bạn có thể gặp nhiều biến động bất lợi. Bạn dễ vướng phải họa thị phi hoặc bị ai đó cạnh tranh không lành mạnh nên cảm thấy vô cùng bức xúc, nóng giận.

 

Tuy nhiên chỉ khi bạn bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực thì mới biết rõ được ai tốt, ai xấu và tìm ra cách đối phó phù hợp. Bạn cần phải học cách kiềm chế bản thân bởi nóng giận chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề.

 

Nhìn chung thời điểm này bạn sẽ khó tránh việc gặp phải những tình huống không mong đợi. Đa phần các sự cố này liên quan tới công việc nên bạn cảm thấy rất bất an, không biết làm cách nào để giải tỏa, nhưng nếu cần sự giúp đỡ của ai đó, hãy mạnh dạn lên tiếng nhờ vả chứ đừng ngại ngùng nhé.

Tuổi Tý

Theo Tử vi 12 con giáp, công việc của tuổi Tý trong ngày cuối tuần diễn ra không theo ý muốn. Nhờ tính cách nhạy bén và thông minh, dường như không có việc gì có thể làm khó được người tuổi Tý. Tuy nhiên, tử vi cho biết những người này không kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực của mình.

Con giáp nào dính xui xẻo khó dứt vào 2 ngày cuối tuần (12-13/11/2022) ? - Ảnh 1
Về tình cảm, bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên giữa các cặp đôi luôn tồn tại khoảng cách vô hình. Người độc thân mải mê gầy dựng sự nghiệp nên chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương.

Tuổi Thìn 

Cũng là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này, người tuổi Thìn đón nhiều thăng trầm trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Theo đó, bản mệnh có thể gặp nhiều trở ngại, thử thách, khó hoàn thành công việc như mong đợi. Nguyên nhân chính là do bạn thiếu kiên nhẫn, hay nổi nóng khi gặp sự cố ngoài ý muốn nên càng khiến mọi việc rối tinh rối mù, khó kiểm soát tình hình.

 

Chẳng những vậy, thái độ cư xử của bạn còn khiến mối quan hệ với đồng nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều. Những dự án đòi hỏi hợp tác sẽ khó tránh khỏi những va vấp trong quá trình làm việc chung, hiệu suất sụt giảm là điều đương nhiên.

 

Càng những lúc như này, bạn càng chớ nên để sự hiếu thắng che mờ lý trí. Cố gắng giữ bình tĩnh thì mới có thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa mọi việc.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Lạc quan yêu đời, luôn đạp lên mọi khó khăn giang khổ để chạm đến danh vọng là 3 con giáp nào?

Lạc quan yêu đời, luôn đạp lên mọi khó khăn giang khổ để chạm đến danh vọng là 3 con giáp nào?

Khi mọi việc đều thuận lợi ai cũng có thể tràn đầy tự tin và lạc quan.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 27 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ