Tháng 11/2022, 2 con giáp nào được Quý nhân chống lưng, 1 con giáp nào khổ tận cam lai?

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 09:18

2 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân bất ngờ, 1 con giáp khổ tận cam lai vào tháng 11 này.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con giáp này nhìn chung sẽ gặp được nhiều điều tốt lành vào cuối tháng 11. Với sự giúp đỡ của quý nhân và được hồng vận soi chiếu, công việc, những khoản đầu tư... trước đó của họ có khả năng cao sẽ thành công hoặc ít nhất là trôi chảy, được đền đáp xứng đáng.

Nhờ đó, tuổi Ngọ sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư vào những hạng mục khác như bất động sản, chứng khoán... Người làm công ăn lương cũng có đường công việc thông thoáng và yên ả hơn, có khả năng thu hút sự thăng tiến và tiền tài.

Tuổi Ngọ trong tử vi 12 con giáp là mệnh thẳng thắn, trung thực và hướng ngoại, thích cuộc sống không ngừng chuyển động, đổi mới. Bởi vậy, con giáp này nên cân nhắc thêm những công việc, sở thích liên quan tới nghệ thuật hay kinh doanh.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách nhẹ nhàng, thanh thoát, hoạt ngôn, giao tiếp tốt. Những ngày đầu tháng 11, những con Hổ đón nhận nhiều vận may, nhất là những con giáp sinh năm 1962, 1986.

Không chỉ công việc thành công, tiền tài dư dả mà vận đào hoa của con giáp tuổi Dần cũng hanh thông. Họ có cơ hội đón nhận tình yêu đích thực trong 3 tháng tới.

Tháng 11/2022, 2 con giáp nào được Quý nhân chống lưng, 1 con giáp nào khổ tận cam lai? - Ảnh 1

Người tuổi Dần nên chú ý trau dồi khả năng cộng tác, làm việc nhóm với người khác. Nhờ thế, tài lộc sẽ lại tiếp tục có cơ hội được nhân lên. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận vô số điều hạnh phúc.

 

Tuổi Tý

Năm 2022 được xem là một năm thành công đối với tuổi Tý. Tuy nhiên, thời gian vừa qua tuổi Tý đã phải đối mặt với những khó khăn không nằm trong tầm kiểm soát, nhưng họ vẫn nỗ lực và cố gắng tìm được lối đi riêng. Cuối năm nay, thời cơ quay trở lại, nếu tuổi Tý biết nắm bắt thời cơ thì xác định đầu năm sẽ thăng hoa về mọi mặt, làm việc gì cũng thành công suôn sẻ.

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc, tận cùng. Trong cuộc sống này, họ luôn là người tiên phong mọi thứ, tự chủ động tìm kiếm lối đi cho bản thân và người khác, nhờ vậy mà đa phần tuổi Tý đều công thành danh toại.

Cuối tháng 11 này, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ, thời gian trước tuy có khó khăn nhưng hãy cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường, mạnh mẽ thì sóng gió mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt từ giai đoạn này đến cuối năm 2022, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý. Đầu năm 2023, tuổi Tý sẽ bất ngờ vì cuộc sống của mình sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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