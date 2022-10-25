Tham khảo ngay cách kết hợp 'bộ cánh' hoàn hảo cùng đôi boots để trở thành 'quý cô' xu hướng trong mùa đông này

Thời trang 25/10/2022 20:15

Bạn đang sở hữu một đôi boots nhưng chưa biết cách phối như thế nào? Tham khảo các items dưới đây nào!

Kết hợp cùng chân váy ngắn

Style mix đồ với boot cổ cao cùng váy ngắn chưa bao giờ là outfit lỗi thời khi nó có một vạn khả năng để giúp bạn trông xinh xắn, trẻ trung và cá tính hơn bao giờ hết. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào sở thích cá nhân để biến tấu chúng trở nên khác biệt và nhiều màu sắc hơn. Nếu bạn có lợi thế ở đôi chân nuột nà, vòng eo con kiến hay body siêu xịn thì đừng ngại ngùng tận dụng lợi thế thời trang để trông mình hấp dẫn hơn trong mắt người đối diện nhé.

Tham khảo ngay cách kết hợp 'bộ cánh' hoàn hảo cùng đôi boots để trở thành 'quý cô' xu hướng trong mùa đông này - Ảnh 1
Khi phối đồ với boot cổ cao kết hợp cùng váy ngắn nhất là những mẫu váy công sở bạn nên kết hợp với những đôi boot có màu trung trính như màu đen, be màu nâu.

Sẽ giúp cho bộ trang phục của bạn thêm phần thanh lịch và quý phái. Ngoài ra khi kết hợp với những chiếc váy kẻ ca rô với họa tiết đơn giản sẽ góp phần làm bản trở nên nổi bật theo một concept vừa đơn giản lại vô cùng thần bí.

Giày boot nữ phối với quần ngắn

Cách phối đồ với giày boot cổ cao cùng quần short sẽ có phần phá cách và mới lạ một chút nên phù hợp hơn với những bạn gái trẻ trung, cá tính. Những chiếc quần short dáng ôm được phối cùng áo oversize vô cùng điệu đà giúp các nàng thêm tôn dáng và xinh xắn.

Tham khảo ngay cách kết hợp 'bộ cánh' hoàn hảo cùng đôi boots để trở thành 'quý cô' xu hướng trong mùa đông này - Ảnh 2
Nếu bạn không thích phong cách form rộng như trên, hãy chọn mẫu áo dệt kim hay len mỏng sơ vin cùng quần short.

Giày boot phối áo len và quần jeans bó

Tham khảo ngay cách kết hợp 'bộ cánh' hoàn hảo cùng đôi boots để trở thành 'quý cô' xu hướng trong mùa đông này - Ảnh 3
Nếu như bạn có một thân hình "nuột nà" thì đừng bỏ qua set đồ này nhé. Tuy nhìn đơn giản nhưng lại cực ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh đó.

Boot với tông màu trung tính luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những chiếc quần jeans năng động. Nếu bạn là người thường xuyên tìm hiểu về những xu hướng thời trang chắc chắn bạn phải biết đến quy tắc bất thành văn này trong việc mix match trang phục giúp bạn thêm phần xịn sò.

Giày boot cổ cao cùng váy đuôi cá khoe chân dài

Những cô nàng có đôi chân dài có thể tự tin sử dụng giày boot cổ cao quá gối để khoe “ khéo” đôi chân của mình hơn. Việc sử dụng váy đuôi cá thường được nhiều  người chú ý đến phía dưới của đuôi cá nên khi sử dụng kết hợp với loại giày này sẽ tạo ra điểm nhấn trong phong cách của bạn.

Tham khảo ngay cách kết hợp 'bộ cánh' hoàn hảo cùng đôi boots để trở thành 'quý cô' xu hướng trong mùa đông này - Ảnh 4

Những chiếc giày boot cao cổ sẽ được hiện ra cùng lớp váy đuôi cá uyển chuyển theo những bước đi khiến cho bao nhiêu chàng trai luôn dõi theo bước nhìn. Đặc biệt, những item váy đuôi cá đắp chéo hay chân váy dài để tạo ra phong cách riêng của người dùng khi kết hợp với loại giày này khá thú vị.

 

Với sự kết hợp như vậy, người dùng sẽ có được phong cách thời trang thời thượng đầy ấn tượng. Người dùng sẽ có được nét đẹp quý phái cho riêng mình.  Đây là phong cách gây được sự chú ý của nhiều người xung quanh, giúp người dùng tự tin thể hiện phong cách của bản thân.

Vóc dáng sành điệu với combat boot kết hợp cùng quần jean Skinny

Combat boot là một phiên bản đầy cá tính nhờ thiết kế cổ cao kết hợp cùng dây buộc. Bạn có thế thắt chặt phần dây hoặc để hở phần cổ trên của giày sao cho phù hợp với trang phục. Khi mang combat boot phù hợp nhất là kết hợp nó với kiểu quần jean ống thụng hoặc gây ấn tượng hơn với dáng jean Skinny quyến rũ.

Tham khảo ngay cách kết hợp 'bộ cánh' hoàn hảo cùng đôi boots để trở thành 'quý cô' xu hướng trong mùa đông này - Ảnh 5
Khi mặc quần Skinny bạn nên thắt nhẹ phần cổ giàu, cho gấu quần vào bên trong giày để tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ và nữ tính.

Nên chọn những màu giày nhẹ nhàng và trung tính tránh tạo những màu sắc lòe loẹt làm mất đi sự trang nhã của tổng thể trang phục. Đây là mẹo cực hay mà bạn cần biết khi lựa chọn cách phối đồ với giày boot cổ cao sao cho thật phù hợp.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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