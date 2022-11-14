Top 3 con giáp tính khí khó đoán, sáng nắng chiều mưa, ít có lòng tin vào bất cứ thứ gì xung quanh mình nên tự ti, thu mình trong chính vỏ ốc tự tạo ra

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 16:19

Chính sự cứng đầu và có phần độc đoán đã khiến những người này bị đánh giá là tự cao tự đại, khó tính, khó thoả hiệp.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm này thường sẽ chăm chỉ, siêng năng, chịu thương chịu khó, luôn dùng thái độ nhiệt tình để đối đãi với mọi phương diện của cuộc sống cùng sự kiên cường, không chịu khuất phục. Con giáp này chân thành, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Điều đó suy cho cùng cũng xuất phát từ ý muốn không để người khác khinh thường hay mỉa mai.

Người cầm tinh con Trâu trong mắt của những người xung quanh là kiểu người ôn hoà, nhẹ nhàng, tính khí cũng trầm ổn, nhưng khi phạm phải giới hạn của họ thì sẽ làm bùng phát những cơn tức giận đi kèm hậu quả không tốt. Mọi quyết định đã được tuổi Sửu đưa ra, trước sau như một không thể nào thay đổi được, dù là ai, dù xuất phát từ nguyên nhân gì. Chính sự cứng đầu và có phần độc đoán đã khiến những người này bị đánh giá là tự cao tự đại, khó tính, khó thoả hiệp.

Tuổi Thân 

Thoạt nhìn, người tuổi Thân rất vui vẻ, dễ gần, thế nhưng trên thực tế, họ có thể nhanh chóng nhìn thấu mọi thứ, không cho phép bất cứ ai ăn hiếp mình.

Top 3 con giáp tính khí khó đoán, sáng nắng chiều mưa, ít có lòng tin vào bất cứ thứ gì xung quanh mình nên tự ti, thu mình trong chính vỏ ốc tự tạo ra - Ảnh 1
Những suy nghĩ thông minh và khả năng quan sát nhạy bén cho phép họ có thể nhìn ra nhất điều điều mà người khác không thấy hoặc chưa thấy được.

Chính vì thế, suy nghĩ của họ cũng thường đi trước mọi người một bước. Khó ai có thể đoán được con giáp này đang ẩn giấu điều gì trong lòng, chỉ khi họ chủ động nói ra, giải thích tỉ mỉ, mọi người mới có thể thấu hiểu và khâm phục. Sự thâm thúy của họ khiến mọi người xung quanh vừa cảm thấy cần phải cảnh giác, đề phòng, lại vừa cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. 

Tuổi Tị

Những anh chàng, cô nàng tuổi Tị thường thu hút người khác bởi vẻ ngoài bí ẩn, bất cần, những người thân thiết sẽ biết họ là tuýp người khó tính, khó chiều đến cỡ nào. Thay vào đó, con giáp này được tôi luyện trong môi trường tự lập từ nhỏ nên dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, không cần dựa dẫm vào ai cũng có thể sống tốt. Những người này ít có lòng tin vào bất cứ thứ gì xung quanh mình nên cứ tự mình ăn, tự mình làm, thu mình trong chính vỏ ốc tự tạo ra.

Những người này thường không thích xen vào cuộc sống của ai, cũng như không muốn ai làm phiền đến việc riêng tư của mình. Mọi sự khắt khe họ dành cho những điều xung quanh dần khiến người khác biết rõ hơn về bản tính khó gần, hay cau có. Cuộc sống của tuổi Tị là chuỗi nối tiếp những nguyên tắc, đặt ra cho chính mình cũng là để những người bên cạnh làm theo. Hầu hết con giáp này trong bất cứ vấn đề gì, thay vì đặt mình vào vị trí của đối phương thì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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