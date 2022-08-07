Con giáp nào hưởng trọn phúc lộc vô biên, sự nghiệp thăng tiến trong tuần mới (8/8 - 14/8)?

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tuần mới, 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông.
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Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận.
Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tuần mới (8/8-14/8), mọi sự cố gắng của tuổi Tỵ trong khoảng thời gian trước đó cuối cùng cũng được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.
Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Chưa hết việc làm ăn kinh doanh của con giáp này, cũng vô cùng phát triển mang về khoản tiền lớn cho bản mệnh giúp họ thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn so với trước đây.
Tuổi Sửu
Bước sang năm 2022, con đường hậu vận của người tuổi Sửu được cho là sẽ diễn ra tương đối tốt đệp và suôn sẻ. Đầu tiên xét về phương diện sự nghiệp, trong khoảng thời gian tới đây sẽ có khá nhiều biến động, sự thay đổi đối với người tuổi Sửu. Tin vui là, sự thay đổi đó đa phần theo chiều hướng tích cực, mọi sự hanh thông. Ở chỗ làm, con giáp này được cộng sự yêu mến, cấp trên trọng dụng nên khả năng đề bạt lên vị trí mới là rất cao.
Ngoài ra tuổi Sửu chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 8 này. Bước sang tuần tới, Sửu có thể gặp phải một số chuyện rắc rối, không thể giải quyết được, tuy nhiên đừng quá lo lắng. Những người tuổi Sửu nhờ sự năng động chăm chỉ của mình nên mọi khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ, nhờ thế, những trở ngại sớm được tháo gỡ.
Nhìn chung tài lộc khởi sắc hơn so với năm ngoái. Chỉ cần bản mệnh hạ quyết tâm theo đuổi đam mê, sở thích hay mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo có làm ắt có công, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mạnh dạn mưu sự lớn để gặt hái thành công lớn.
Tuổi Thân
Vốn được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự thông minh, nhanh nhạy, những người tuổi Thân trong tuần tới đây sẽ rất may mắn về đường tài lộc. Với sự thông minh của mình, họ sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn dẫn đầu.
Trong khoảng thời gian tới của tuổi Thân có cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao. Tuần tới đây, hứa hẹn công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài, tiền bạc đến khá dễ dàng.
Từ giờ cho đến hết tháng 8, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện. Thời điểm mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có. Chính vì vậy, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt để mưu sự lớn.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.