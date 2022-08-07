Kể từ ngày 9/8/2022, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, hậu vận phú quý đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, vận trình khởi sắc, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 09:55

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 9/8/2022 có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài chỉ mặt gọi tên trúng số độc đắc đổi đời, lúc trước nợ nần bao nhiêu thì nay đều trả đủ, cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp viên mãn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong năm 2022 có vận quý nhân vượng, cơ hội phát nghề nghiệp nhiều, hứa hẹn sự đột phá, thành công bất ngờ, thậm chí có sự thăng tiến trong công việc. Không chỉ những đối tượng làm trong cơ quan công quyền nhà nước mới có cơ hội thăng quan tiến chức, mà cả những người làm cho các doanh nghiệp tư nhân đều có thể vươn lên vị trí quản lý, lãnh đạo cao hơn.

Điều này càng trở nên đúng hơn khi theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 9/8/2022 tới đây. Con đường hậu vận của tuổi Mão được cho là sẽ phát tài, sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào.

Con giáp này, không chỉ may mắn trong tài lộc công danh mà còn vận đào hoa bủa vây. Nếu còn độc thân thì tuổi Mão có cơ may tìm thấy một nửa chân ái của đời mình. Với những người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm phần gắn kết, yêu thương viên mãn.

con giap 1
Kể từ ngày 9/8/2022 tới đây. Con đường hậu vận của tuổi Mão được cho là sẽ phát tài, sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong năm 2022 này, tử vi cho biết vận may sẽ mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Tỵ, hứa hẹn 1 năm thăng hoa rực rỡ. Trong công việc, đương số có những biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi, biết nắm bắt thời cơ, ngoại giao tốt nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, ngoài ra việc kinh doanh tốt cũng giúp ích rất nhiều cho tài chính của con giáp này trong năm nay. 

Kể từ ngày 9/8/2022, những người tuổi Tỵ có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu.

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà họ bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của con giáp này đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Cuộc sống từ đó cũng đổi vận lên giàu sang phú quý nhanh chóng, những gánh nặng về tiền bạc trước đó đều biến mất. 

con giap 2
Kể từ ngày 9/8/2022, những người tuổi Tỵ có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua mỗi năm. Họ không thích giậm chân tại chỗ. Những người tuổi Dậu rất chăm chỉ và luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Quãng thời gian qua, tuổi Dậu mang trong mình một cảm giác khó chịu khi cả sự nghiệp lẫn cuộc sống đều không tiến triển. Tuy nhiên, tử vi dự đoán kể từ ngày 9/8/2022 tới đây con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.

Trong giai đoạn này, tuổi Dậu nên nắm bắt thật tốt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, con giáp này cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Những người tuổi Dậu nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để đầu tư làm ăn tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình càng thêm rực rỡ. Đừng quá lo lắng bởi trong thời gian này, quý nhân sẽ luôn kề cạnh đưa ra những chỉ dẫn mỗi khi bạn rơi vào trường hợp khó khăn. 

con giap 3
Trong giai đoạn này, tuổi Dậu nên nắm bắt thật tốt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp may mắn trúng số đến tận 2 lần, tiền bạc tràn ngập két, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình suôn sẻ đủ đường

Qua đêm nay, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp may mắn trúng số đến tận 2 lần, tiền bạc tràn ngập két, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình suôn sẻ đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ưu ái, trúng số độc đắc, ôm cục tiền trong tay, muốn gì có đó, cuộc sống đổi vận giàu sang nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp con giáp tử vi ngày mới tử vi ngày 9/8 tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng