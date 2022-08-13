Chuông báo giờ Ngọ ngày 14/8, CƠ MAY rộng mở, 3 con giáp là khắc tinh của xui xẻo, quý nhân dẫn đường, tài lộc tăng vù vù, phúc khí ào ạt, hạnh phúc ngập tràn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào giờ Ngọ ngày 14/8 nhé!
- Tử vi thứ bảy ngày 13/08/2022 của 12 con giáp: Dần cần quan tâm gia đình nhiều hơn, Tỵ cần chủ động làm chủ công việc, Thân có tin mừng liên quan đến chuyện tình cảm
- Tử vi thứ bảy ngày 13/08/2022 của 12 con giáp: Sửu ngập tràn năng lượng tích cực, Mùi nhận được tin vui bất ngờ từ ‘nửa kia’, Hợi có lộc lá từ trên trời rơi xuống
Tuổi Dần
Tuổi Dần có sự chăm chỉ, đam mê học hỏi khiến nhiều con giáp khác nể phục. Bản mệnh có ước mơ, hoài bão lớn, đã muốn làm gì thì nhất định sẽ làm bằng được. Con giáp này không ngững nỗ lực bằng chính sức lực của bản thân để gây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.
Tuổi Dần thông minh, sáng tạo, giỏi ngoại giao nên luôn được những người xung quanh yêu mến, kinh nể. Con giáp này gây dựng được mối quan hệ rộng rãi, vừa đa dạng vừa chân thành. Cấp trên luôn ưu ái cho tuổi Dần những vị trí tốt, có khả năng tỏa sáng.
Vào ngày mới, tuổi Dần có thể tận dụng hết khả năng của mình cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân nên tài lộc phất lên vù vù, công việc cứ thế diễn ra suôn sẻ.
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn là người có bản lĩnh mà không phải ai cũng có được. Bất kể cuộc sống có sóng gió đến đâu con giáp này cũng không gục ngã. Bằng ý chí kiên định, mạnh mẽ, tuổi Thìn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách trước mắt.
Người tuổi Dần thường có trí tuệ, tài giỏi nên có thể gặt hái thành công ngay từ khi còn trẻ. Vào ngày mới, bản mệnh đón nhận nhiều chuyển biến tích cực.
Người đã có sự nghiệp vững vàng thì năm nay càng thêm thăng hoa. Người bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì thuận lợi phát triển.
Nửa cuối tháng 8, tuổi Thìn có thể được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, làm ăn suôn sẻ, tài vận hanh thông. Nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì đây là thời điểm tốt, bản mệnh được quý nhân chiếu cố, khả năng sinh lời đáng kể.
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ quan niệm rằng vận may không tự nhiên mà tới, phải tìm cách nắm bắt cơ hội. Đó chính là lý do con giáp này luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng.
Tuổi Ngọ thông minh, nhanh nhẹn, giàu sức sáng tạo lại có khả năng lãnh đạo nên có thể đạt đánh thành công, được người đời nể trọng dù ở độ tuổi nào. Con giáp này có thái độ làm việc chỉnh chu, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được cấp trên ghi nhận, tạo dấu ấn riêng đối với đồng nghiệp.
Tuổi Ngọ luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, cảm thông. Nếu trở thành lãnh đạo, họ sẽ là được mọi người tin yêu. Vào ngày mới, con giáp này có cơ hội tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, tài lộc nở rộ.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!