Tử vi Chủ Nhật ngày 14/08/2022 của 12 con giáp: Sửu nhận được lời tỏ tình từ crush, Thìn có tài chính tăng đột biến, Mùi gặp lại bạn cũ sau bao năm xa cách

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở về việc lơ là chăm sóc bản thân của bản mệnh trong thời gian gần đây. Sức khỏe vô cùng quan trọng, tiền bạc cũng không mua lại được. Thế nên, nếu bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì hãy bắt đầu lên kế hoạch tập luyện nhé.

Thiên Tài mang lại tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Tý, một số nguy cơ đã được loại bỏ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Với những ai chăm chỉ tiết kiệm, lúc này bạn cảm thấy khá hài lòng với tình tình tài chính hiện tại.

Tuổi Sửu

Tam Hợp giúp cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu trở nên tốt đẹp hơn, một số rào cản đã được gỡ bỏ giúp người độc thân tự tin hơn và bạn chủ động ngỏ lời, tự tin rằng tỉ lệ thành công rất cao. Người đã có đôi có cặp sẽ có ngày hạnh phúc bên một nửa của mình.

Dường như con giáp tuổi Sửu đã đặt ra những giới hạn cho bản thân trong khi bạn thực sự không cần đến điều đó. Hãy cho mình được thả lỏng một chút nhé, đừng quá khắt khe với chính mình.

Bản mệnh thoát khỏi những rắc rối liên quan tới sức khỏe, lúc này có lý do để bạn trở nên chăm chỉ tập luyện hơn, hiểu được vai trò của sức khỏe ảnh hưởng tới cuộc sống và sắc đẹp nên bạn có nhiều động lực hơn bao giờ hết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cảm thấy tủi thân và tức giận khi một số kế hoạch của mình bị phá vỡ bởi một kẻ tiểu nhân nào đó. Bạn phải hiểu rằng dù cuộc sống luôn có những điều khó lường như thế, bạn nên tìm cách xử lý thay vì than vãn.

Chính Quan nhắc nhở con giáp tuổi Dần nên suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo trước khi hành động nhé. Sự cẩn trọng và chu đáo, khôn ngoan sẽ giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc của chính mình đấy.

Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui về chuyện tình cảm khi hai người đã hóa giải được những mâu thuẫn trước đây. Người độc thân cũng đã không còn mặc cảm về bản thân, có cảm giác tự tin hơn và chịu mở lòng với mọi người.

Tuổi Mão

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Mão nên cẩn thận với lịch trình có sự mâu thuẫn, bạn nên phân bổ ngày tháng sao cho hợp lý và hiệu quả, tránh trường hợp chồng chéo lên nhau và gây rắc rối. Khả năng quan sát, đánh giá tổng thể thực sự cần thiết những lúc này.

Ngũ hành tương sinh mang lại những điều kiện thuận lợi cho bản mệnh ngay lúc này như sức khỏe dồi dào để thực hiện công việc hay có sự trợ giúp của người nhà để những khó khăn dần lùi bước để bạn cảm thấy an tâm hơn về tương lai. Vận trình tình cảm của bạn cũng rất đáng mong đợi trong ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Vấn đề rối rắm nào đó dường như đã quay trở lại và khiến cho người tuổi Thìn đau đầu với ảnh hưởng của Kiếp Tài. Giải pháp tốt nhất là hãy hít thở một hơi thật sâu và tìm cách xem xét chúng ở những góc độ khác, biết đâu bạn có thể tìm ra phương án khả thi hơn.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn được cải thiện, hai người có vẻ rất đồng lòng trong nhiều khía cạnh cuộc sống, thậm chí lên tiếng bảo vệ nhau và cùng chống lại những ý kiến trái chiều về một nửa của mình.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn nâng đỡ cho con giáp tuổi Tỵ công việc thuận lợi hơn, bạn thực hiện được nhiều kế hoạch đang còn dang dở. Hiệu quả tăng lên đáng kể cũng là nhờ có được sự giúp đỡ của đồng nghiệp xung quanh.

Khi khó khăn qua đi, bạn cũng đã học hỏi được rất nhiều điều từ mọi người và cả từ những nhiệm vụ mà bản thân mình từng đảm nhiệm qua. Với kiến thức mà bạn có được, bạn càng cảm thấy vững tin hơn về tương lai.

Hỏa khí vượng khuyên bản mệnh nên tạm gác công việc lại một chút để nghỉ ngơi và thư giãn nhé. Bạn cũng nên chi tiêu một cách tiết kiệm và tích lũy cho những ngày khó khăn, đừng chỉ dùng tiền bạc mua niềm vui.

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hội mà những căng thẳng trong gia đình tuổi Ngọ ngày hôm nay sẽ được giải quyết ổn thỏa, giúp cho tinh thần bạn trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Đừng quên rằng sự tôn trọng lẫn nhau chính là chìa khóa để giúp mọi vướng mắc được tháo gỡ đấy.

Thiên Ấn giúp cho con giáp tuổi Ngọ chỉ lối cho bạn thoát được khó khăn hiện tại. Có những chuyện chỉ khi bạn hiểu ra vấn đề gốc rễ bạn mới có thể xử lý chúng một cách triệt để.

Bạn đang tự nhắc nhở với bản thân rằng từ nay không nên đánh giá sự việc qua bề ngoài của nó, mà thay vào đó phải cần thời gian để tìm hiểu thêm, tránh quyết định sai lầm gây hậu quả đáng tiếc. Một việc luôn có nhiều góc nhìn khác nhau và ai cũng có góc nhìn riêng, do đó không nên vội vàng kết luận làm gì.

Tuổi Mùi

Tam Hội dự báo một cơ hội tuyệt vời sẽ đến với con giáp tuổi Mùi, giúp cho bản mệnh có thể kết nối với bạn bè, thậm chí nhận được sự hỗ trợ của họ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tìm thấy vị trí tốt hơn cho mình nhé.

Đừng quên rằng con giáp tuổi Mùi luôn luôn có thể là bạn bè với cấp trên, nhưng bạn không thể nào đối phó với việc có người tự coi mình là người có quyền và có thái độ thiếu thân thiện với bạn.

Những trải nghiệm chưa đảm bảo cho việc bạn có thể trở thành một người dẫn đầu hoàn hảo, bởi vì nhóm của bạn còn cần những điều khác nữa. Hãy cho mình cơ hội bồi đắp năng lực của mình nếu bạn muốn được ghi nhận.

Tuổi Thân

Lục Hợp nâng đỡ cho các mối quan hệ của người tuổi Thân được thuận buồm xuôi gió, đó là động lực tuyệt vời cho bản mệnh vượt qua những khó khăn hiện tại. Tình cảm của mọi người xung quanh khiến bạn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn bao giờ hết.

Thương Quan khiến con giáp tuổi Thân gặp nhiều trở ngại. Các vấn đề về công việc sẽ trở nên tồi tệ hơn nhưng rồi mọi sự sẽ được cải thiện sớm thôi, hãy tin bạn sẽ hạnh phúc phía cuối con đường. Hãy kiên nhẫn một chút nhé.

Ngũ hành xung khắc dự báo những phiền muộn về tiền bạc khiến bạn có cảm giác không thoải mái. Có thể thấy lúc này chi phí sẽ tăng lên do bạn phải bỏ tiền cho các khoản tiệc tùng, gặp gỡ, quà cáp.

Tuổi Dậu

Tam Hợp chỉ lối để con giáp tuổi Dậu độc thân có những quyết định liều lĩnh nhưng đáng giá để cải thiện tình trạng hiện tại. Những cặp đôi dường như càng gần gũi càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Thực Thần mang lại cho con giáp tuổi Dậu một cảm nhận hoàn toàn mới. Đây là ngày mà bạn nên lắng nghe bản năng để kết nối với những cảm xúc tích cực nhất trong tâm hồn mình. Âm nhạc, nghệ thuật sẽ đem đến câu trả lời cho những gì mà bạn đang tìm kiếm.

Ngũ hành xung khắc dự báo lo lắng về tiền bạc. Đây là lúc bạn nên thắt chặt chi tiêu và có sự tính toán sao cho phù hợp, thay vì bốc đồng khi mua sắm nhé, bạn sẽ hối hận đấy.

Tuổi Tuất

Kiếp Tài nhắc nhở dù muốn hay không thì ngày thứ 6 này con giáp tuổi Tuất cũng buộc phải giải quyết những vấn đề có thể không liên quan đến bạn. Hãy cố gắng nhìn nhận sự việc một cách khách quan và gỡ rối hiệu quả nhất có thể nhé.

Hoàn cảnh có thể không như ý nhưng cách bạn đối phó còn quan trọng hơn. Nếu cần bạn cứ tự tin thể hiện bản lĩnh của mình vì bạn đủ năng lực để xử lý khôn ngoan trong lúc này.

Hoàn cảnh có thể không như ý nhưng cách bạn đối phó còn quan trọng hơn. Nếu cần bạn cứ tự tin thể hiện bản lĩnh của mình vì bạn đủ năng lực để xử lý khôn ngoan trong lúc này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ xảy ra bất đồng hay có những ý kiến trái chiều dưới tác động của Lục Xung trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy mọi thứ thật khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề, lúc đó bạn càng cần phải bĩnh tĩnh, kiên nhẫn hơn, chớ nên nổi nóng.

Khả năng chịu đựng của con giáp tuổi Hợi được tăng cường dưới sự trợ giúp của Chính Quan, nó sẽ giúp bạn có thể đáp ứng với một thời hạn chậm trễ nào đó và có hướng xử lý công việc sao cho hiệu quả nhất. Đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình đấy.

Hỏa - Thủy xung khắc còn ảnh hưởng tới đường tình duyên. Tình cảm có thể tan vỡ do sự xuất hiện của người thứ ba cố tình chen chân vào mối quan hệ của bạn, hay đối phương vì gia đình phản đối mà có ý định buông tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!