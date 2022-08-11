Ngũ hành tương sinh cho thấy ngày này mang đến cho bạn cơ hội để tiếp cận với người có tầm ảnh hưởng lớn. Đừng bỏ lỡ thời cơ để học hỏi, khám phá và làm mới mình, điều này thực sự rất ý nghĩa.

Con giáp tuổi Tý dễ vướng vào rắc rối, trở ngại nên thận trọng khi ký kết các giấy tờ, văn bản ngày thứ 6 này nhé. Tài chính là vấn đề hết sức nhạy cảm, vì thế sự dè chừng là cần thiết, đừng bỏ qua chúng.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu hôm nay được làm sáng tỏ nhiều điều trong ngày Chính Ấn che chở. Bạn hiểu chân tướng sự việc và tìm ra được định hướng mới phù hợp cho mình, đỡ tốn công, tốn sức hơn trước đây.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy những biến động trong đời sống tình cảm không phải là điều gì đó quá căng thẳng, vậy thì đừng làm trầm trọng hóa vấn đề. Hãy yên tâm rằng mọi người sẽ cho bạn không gian, thời gian riêng tư cần thiết để đối diện với nội tâm của chính bạn.

Tuổi Dần

Thiên Tài giúp con giáp tuổi Dần quyết tâm hơn trong việc gia tăng tài sản, thu nhập trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi như hiện nay. Bạn sẵn sàng làm những việc nhỏ có nguồn thu không nhiều để chúng có thể tích lũy nhiều thêm dần theo thời gian.

Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường như thế này bạn phải biết bảo vệ cơ thể của mình, đừng lơ là nhất là trong thời gian dịch bệnh như hiện nay bạn nhé.

Tuổi Mão

Nhờ có Tam Hội mà ngày này ai đó sẽ cho con giáp tuổi Mão hiểu hơn về giá trị của tình bạn, khi mang đến cho bạn những sự tin cậy mà bạn cần. Đây là ngày để hiểu hơn về những người mà bạn yêu thương đấy, hãy dành thời gian để hỏi thăm họ đi nhé.

Hãy nhìn xem cách ai đó đang đối xử tốt với bản thân họ để làm gương cho chính mình. Đừng đặt nhu cầu của người khác lên trước mình và khiến cho bản thân thiệt thòi nhé.

Người tuổi Mão nên nhận thức sớm rằng việc kiếm tiền đang khó khăn nên có thêm chút tiền mà Chính Tài đưa tới thì bạn nên tránh việc mua sắm quá tay nhé. Bạn nên ý thức cao về vấn đề tiết kiệm và cân đối chi tiêu trong thời gian này.

Tuổi Thìn

Xuất hiện Tam hội là ngày để con giáp tuổi Thìn chia sẻ những tâm tư và suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh. Hãy tìm hiểu xem họ có đồng ý với những góc nhìn của bạn hay không nhé. Có thể họ sẽ cho bạn một vài gợi ý thú vị đấy.

Thiên Ấn đã hỗ trợ truyền cảm hứng cho bạn thông qua một nhân vật đầy thành công đó sẽ cho con giáp tuổi Thìn thấy những giấc mơ của bạn có thể thành hiện thực như thế nào, bằng cách nào. Họ chính là nguồn cảm hứng để bạn bước những bước dài hơi trong tương lai đấy.

Bạn phải lo lắng nhiều trong chuyện tình cảm, bạn muốn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Nhưng đừng vì thế mà quên việc chú ý chăm sóc để mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt lên nhé.

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ có cảm giác làm gì cũng khó mà thuận lợi. Vậy thì thay vì cố làm thêm nhiều thì bạn cần bình tĩnh lại để sắp xếp mọi việc một cách khoa học hơn.

Đừng vì hoàn cảnh không như ý mà tức giận trong ngày có Thiên Quan nhé con giáp tuổi Tỵ. Nếu mọi thứ đang tiến triển với tốc độ chậm chạp thì cũng đừng lấy thế làm sốt ruột. Mọi thứ đều xảy ra có lý do của nó, vì thế hãy kiên nhẫn thì hơn.

Sức khỏe của bạn lúc này được đảm bảo, bạn ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Có thể người khác cho rằng bạn khó tính nhưng bạn vẫn kiên trì với thói quen tốt này.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp hỗ trợ để con giáp tuổi Ngọ chắp cánh thương yêu, bản mệnh trở nên hiền hòa hơn, biết chăm sóc một nửa của mình hơn, không còn tính hờn dỗi, cáu kỉnh như trước nữa. Người độc thân lúc này cũng rất cởi mở trong việc làm quen người mới.

Chính Quan trợ lực để con giáp tuổi Ngọ đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc đi nào.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh được cải thiện nhanh chóng. Bạn đã dần biết cách điều hòa cơ thể thích nghi với hoàn cảnh, không những thế bạn cũng rất biết chăm sóc bản thân một cách khoa học hơn.

Tuổi Mùi

Chính Ấn chỉ ra rằng thông qua việc bày tỏ chân thành đến cảm xúc của mình, người tuổi Mùi sẽ cho những người xung quanh cơ hội được đến gần bạn hơn, hiểu bạn hơn và yêu thương bạn hơn. Đừng tự xây một rào chắn giữa mình và mọi người nhé.

Mộc - Thổ xung khắc khuyên bạn đừng làm căng thẳng hóa vấn đề ngày hôm nay. Hãy đi theo dòng chảy và để những người khác vật lộn với vấn đề của họ. Với bạn, ngày thứ 6 này chính là cho mình được thả lỏng và thư giãn.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Tuổi Thân

Tử vi cá nhân hàng ngày, ảnh hưởng của Hình hại vô ơn nên con giáp tuổi Thân cảm thấy tức giận về một người không biết điều. Họ chính là nguyên nhân khiến công việc diễn ra không theo đúng kế hoạch xây dựng từ trước, bạn nên hạn chế việc tiếp xúc với họ, tranh cãi cũng không ích gì.

Người tuổi Thân có thể phạm sai lầm vì những đánh giá chủ quan do Tỷ Kiên đưa tới. Do đó, đừng hùa theo số đông. Hãy độc lập trong suy nghĩ, điều đó vô cùng quan trọng nếu bạn muốn có một đời sống chủ động và tích cực.

Mộc - Kim xung khắc dạy cho bạn một điều rằng cho đi là nhận lại, trong mọi khía cạnh của đời sống, bao gồm tiền bạc, là một thực tế lạnh lùng nhưng rõ ràng. Vì thế hãy thư giãn và đừng căng thẳng hóa vì những chuyện không cần thiết và biến mình thành một kẻ keo kiệt nhé.

Tuổi Dậu

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Dậu tôn trọng cá tính khác biệt. Hãy nhạy cảm hơn với nhu cầu của những người xung quanh bạn, và đổi lại bạn sẽ có được sự tôn trọng của họ. Đừng đặt nhu cầu của mình lên cao nhất.

Mộc - Kim xung khắc cho thấy mỗi người đều có một giới hạn, một điểm yếu nhất định về năng lực, vì thế đừng tự ép mình nếu như bạn hiểu rằng bạn không thể nào đáp ứng được một yêu cầu nào đó. Hãy hiểu khi nào nên dừng lại.

Nhịp điệu công việc mới dường như rất hiệu quả, vậy thì có lý do gì phải thay đổi chứ? Hãy giữ vững tốc độ này và thể hiện năng lực tốt nhất của bạn nhé.

Tuổi Tuất

Tam Hợp mang lại hy vọng mới trong chuyện tình cảm đối với con giáp tuổi Tuất để bạn bình tĩnh hơn trong việc nên mở lòng với ai trong thời gian này. Một số cặp đôi cũng đã biết làm mới tình yêu của họ, tránh nhàm chán khi ở bên nhau quá lâu.

Sự thấu hiểu về đời sống quả thực là cần thiết ngày hôm nay đối với con giáp tuổi Tuất với sự nâng đỡ của Thiên Ấn. Hãy cố gắng tìm nguyên nhân cho mọi thứ đang diễn ra, bạn sẽ thấy mình có thêm hứng thú và tự tin để trải nghiệm đấy.

Ngũ hành xung khắc dự báo ai đó có thể có những ý kiến mà bạn không nghe lọt tai, nhưng dù sao cũng tôn trọng họ, đừng coi thường hay phỉ báng họ nhé. Mỗi người có một cách sống riêng mà.

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi rằng khi bạn trải nghiệm một điều gì đó tồi tệ, điều đó có nghĩa là bạn cho mình cơ hội để trải nghiệm một cơ hội mới tốt hơn. Vậy thì đừng tức giận khi những gì bạn trải qua không được hoàn hảo.

Nhờ có Thực Thần mà ngày thứ 6 này sẽ giúp cho con giáp tuổi Hợi khám phá ra rằng sức mạnh nội tâm của bạn to lớn hơn là những gì bạn đã tưởng tượng ban đầu. Thế nên hãy tự tin vào chính mình và mạnh mẽ trong từng cung đường mà bạn đi nhé.

Mộc - Thủy xung khắc cho thấy nỗ lực của bạn muốn lấy lòng người ấy xem ra chưa đủ vì không thực sự đúng cách đâu bạn nhé. Bạn nên hiểu rằng, không phải cứ dùng cách yêu thương bản thân để chăm sóc cho người khác mà quan trọng là cần phải hiểu họ thực sự muốn gì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!