Tử vi thứ bảy ngày 25/6/2022 của 12 con giáp: Sửu có được khoản tiền bất ngờ, Ngọ có khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, Hợi có được công việc như ước muốn

Tuy nhiên, nếu bạn luôn tập trung vào công việc thì vẫn có thể hạn chế được rất nhiều sai sót. Đồng thời, hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn bởi bạn là con giáp phản ứng nhanh, vững vàng trước mọi biến cố, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi.

Cục diện Tương Phá cảnh báo tuổi Tý cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn xảy ra vào ngày thứ 7 này. Bạn làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc, chớ nên nhẹ dạ cả tin kẻo hỏng việc.

Trên phương diện tài lộc, Thiên Tài cho thấy có một vài người có thể phát tài nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, khi cầm số tiền này trong tay, bạn nên có biện pháp sử dụng đúng đắn, chớ nên chi tiêu một cách hoang phí.

Tuổi Sửu

Dưới sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong ngày thứ 7 này. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tuy nhiên, người có vị thế cao thì cần quan tâm và tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Chỉ khi quan tâm đến họ, bạn mới biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp xếp nhân sự vào từng vị trí thích hợp. .

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà.

Tuổi Dần

Chính Quan cho thấy người tuổi Dần vốn là con giáp có tài năng, chỉ cần tập trung là bạn có thể giải quyết được nhiều vấn đề hóc búa. Tuy nhiên, nhiều khi cách giải quyết vấn đề của bạn lại quá cứng nhắc.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ khiến mọi việc trở nên phức tạp quá mức cần thiết. Để tránh khỏi tình trạng này, bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn, đồng thời có cái nhìn cởi mở về mọi việc.

Chuyện tình cảm của con giáp này và người nhà có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính, khiến nửa kia tổn thương.

Tuổi Mão

Tử vi phương đông dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, vì thế, bạn không nên ép buộc người khác nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Hãy tìm cách để thuyết phục mọi người tin tưởng vào ý kiến của bạn.

Kim khắc Mộc, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Vì đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ nên bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn, nhờ có sự nâng đỡ của Nhị Hợp, đương số được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, bạn nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, bạn cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng bạn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là đem lại động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn cho thấy người tuổi Tị có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu, học thuật, từ đó nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Tuy nhiên, nhiều khi bạn lại quá dễ hài lòng với những gì mà mình đã đạt được.

Tính cách ấy sẽ khiến bạn dễ rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ và tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Để không rơi vào tình trạng này, bạn nên lập ra những kế hoạch cụ thể hơn và động viên bản thân cố hết sức để đạt được mục tiêu ấy.

Hỏa khắc Kim còn cho thấy con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng, bạn hãy nhẹ nhàng tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng nhau giải quyết vấn đề.

Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn cần đề phòng người chủ động tiếp cận mình, chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà khiến hạnh phúc gia đình tan biến, gây tổn thương cho người thân yêu nhất.

Thiên Ấn cho thấy bạn có thể nhận được lòng tin của mọi người do có kinh nghiệm phong phú trong công việc. Nếu nắm bắt được thời cơ, bạn sẽ có cơ hội thăng quan, tiến chức, giữ vị trí được nhiều người tôn trọng.

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên chi phối vận trình ngày ngày thứ 7 này của người tuổi Mùi. Bạn có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nhưng nhiều khi bạn quá độc lập, thích tự làm mọi việc, không muốn mọi người can thiệp vào công việc của mình.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình, dù là người bận rộn đến mấy. Bạn trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không gì có thể đánh đổi được.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Tuổi Thân

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong tương lai.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng. Hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Bình là ngày tốt để thực hiện bất cứ công việc nào. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch làm điều gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều may mắn.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp, cục diện Tự Hình gây tác động khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Bạn thường không suy nghĩ hay cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay mỗi khi gặp người có ý kiến bất đồng với mình.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những người tài giỏi hơn mình. Đồng thời, bạn cũng chẳng thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, chỉ khi lắng nghe ý kiến của người khác, bạn mới nhận ra thiếu sót của bản thân.

Ngoài ra, bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lỡ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hại. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện này chính là luôn luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, không đầu hàng nghịch cảnh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bạn càng tỏ vẻ dửng dưng thì quan hệ giữa đôi bên lại càng nhanh chóng nguội lạnh. Nếu muốn gìn giữ mối quan hệ này, bạn hãy nhanh chóng tìm cách hàn gắn.

Trong ngày thứ 7 này, nếu cần phải xuất hành đi xa, bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Hướng xuất hành tốt hôm nay là Đông Bắc để gặp Hỷ thần và Nam để gặp Tài thần.

Tuổi Hợi

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn trao đổi mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ vậy mà quan hệ vợ chồng ngày một khăng khít.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Chỉ khi mở lòng, bạn mới có thể đón nhận hạnh phúc.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Đừng ngại khó khăn và vất vả, năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn thế nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!