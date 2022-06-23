Tử vi thứ năm ngày 23/6/2022 của 12 con giáp: Sửu được trợ mệnh có được khoản tiền kha khá, Mão công việc có bước tiến quan trọng, Dậu nhận được điều bất ngờ từ nửa kia

Thái độ làm việc chủ quan của bạn đang tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng đấy. Bản mệnh hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng để đến khi rơi vào bẫy của kẻ xấu rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tý trở nên nóng nảy và cáu kỉnh hơn hẳn thường ngày. Bạn từ chối tiếp thu ý kiến của người khác vì thường cho rằng chỉ có mình người hiểu rõ mọi việc nhất.

Thổ khắc Thủy còn cho thấy nhiều bất đồng đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Đừng tiếp tục đẩy những mâu thuẫn lên cao hơn nữa, hãy nhanh chóng tìm cách cải thiện tình hình hiện tại.

Tuổi Sửu

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, sự nghiệp của người tuổi Sửu khó có thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Dù có bắt tay vào những công việc quen thuộc đi nữa thì bạn cũng dễ gặp khúc mắc vì quá lơ là.

Để tránh những sự cố đáng tiếc trong ngày này, bạn cần tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh.

Trên phương diện tài lộc, may mắn có Thực Thần trợ mệnh, người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền lương kha khá, xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Hãy coi đó là động lực để cố gắng hơn nữa.

Tuổi Dần

Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai, vì thế hãy luôn cố gắng nhé.

Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Bạn nên tâm sự với người ấy nhiều hơn để người ấy hiểu thêm về mình.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Để có thể đưa ra những kế hoạch phát triển phù hợp trong tương lai, bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách chính xác hơn.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Bạn nên trao đổi thêm với những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Xem tử vi miễn phí xem ngày tốt xấu theo trực, trực Trừ là ngày tốt để thực hiện mọi việc. Nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay thì bạn nên bắt tay vào ngay để gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

Tuổi Thìn

Thương Quan giáng họa, người tuổi Thìn sẽ vướng phải nhiều bế tắc trong công việc. Bạn có thể bị cấp trên chèn ép, giao cho quá nhiều công việc lặt vặt, không tạo cơ hội để phát huy được điểm mạnh của mình.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bản mệnh bước chậm lại và nhận ra những vấn đề tồn tại xung quanh mình. Nếu có sai sót nào xảy ra thì bạn nên dũng cảm đối diện và nhanh chóng tìm cách giải quyết, đừng đùn đẩy cho người khác.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò, tâm sự và giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà.

Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho cả bạn và người ấy cơ hội để tìm hiểu nhau.

Tiếc rằng trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài cho thấy bạn thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn không nên đưa ra những quyết định nông nổi khi còn chưa suy nghĩ kĩ càng. Hãy học cách trao đổi và thảo luận với mọi người.

Tuổi Ngọ

Dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mình trở thành người bạn đáng tin cậy của con cái chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy.

Tuổi Mùi

Thực Thần ghé thăm, nay là một ngày thu hoạch lớn lao đối với người tuổi Mùi, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay.

Tuy nhiên, một số người nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định, chớ nên chần chừ hoặc nhút nhát vì cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại. Cho dù bạn có vướng phải khó khăn đi chăng nữa, bạn vẫn còn nhiều người xung quanh giúp đỡ mà.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày thứ 5 này, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt là hướng Nam và hướng Đông.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như hôm nay. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những người khác. Đừng vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể suốt thời gian qua. Cấp trên ghi nhận và trao cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Tuổi Dậu

Thiên Tài ban phúc, người tuổi Dậu dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Cho dù chỉ là công việc làm thêm nhưng nếu bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng.

Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến mức nào, bạn cũng không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về thành tích của mình. Bạn vẫn cần phải tiếp tục khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác để làm phong phú bản thân mình.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra.

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động, những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói để tránh những va chạm không đáng có.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn. Muốn tìm cách giải quyết vấn đề, hãy quan sát mọi việc dưới góc nhìn tích cực hơn.

Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Bạn hãy tâm sự với mọi người xung quanh để có thể mở rộng tư duy, có cách đánh giá mới về mọi việc.

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Bạn cảm thấy lạc lõng, cô độc khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình trong mỗi quyết định, cho dù đó là công việc trọng đại hay chỉ là việc nhỏ.

Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân, chớ vội oán trách mọi người. Hãy tự đánh giá xem mình có thiếu sót ở đâu không, kế hoạch mình đặt ra có chỗ nào bất hợp lý, vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Chính Quan cho thấy những người đi theo con đường học hành, thi cử có thể đạt được những thành tích khá tốt trong ngày hôm nay. Hãy tự tin phát huy phong độ của mình, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!