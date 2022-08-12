Tử vi thứ 6 ngày 12/08/2022 của 12 con giáp: Dần có vận trình ‘đầu xuôi đuôi lọt’, Mùi tháo gỡ được khó khăn tài chính, Hợi có cuộc hẹn lãng mạn với nửa kia

Ảnh hưởng của Thiên Quan cho thấy con giáp tuổi Tý đang tự làm mình bị thương. Dường như bạn đang bám víu quá chặt vào một điều gì đó. Hãy học cách buông tay và để cho mọi việc diễn ra như nó vốn có, nếu bạn muốn tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.

Tuổi Tý cần thận trọng hơn vì không có gì chắc chắn trong ngày này cả. Mọi thứ mới mẻ đều không được chào đón. Hãy tập trung vào những giá trị quen thuộc và hoàn thành tốt những công việc bạn được giao phó thì hơn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại, nhờ đó mà bạn đủ tinh thần để đối mặt với những khó khăn xảy ra. Tuy nhiên, đừng vì thế mà "phá" sức mình quá nhé, hãy dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đã tìm ra bí quyết giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình, tránh tâm lý so sánh cuộc sống của mình với bất cứ ai khác. Bạn biết vị thế của mình ở đâu và không có một nguyên tắc cụ thể nào để áp dụng cho từng trường hợp.

Thực Thần dự báo có một lời ngỏ ý đầy hấp dẫn từ một nguồn đáng ngạc nhiên nào đó sẽ đến với con giáp tuổi Sửu. Bạn sẽ nhận được một đề nghị thú vị, tuy nhiên có đồng ý hay không thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn đấy.

Bạn có biết mình là con giáp số sướng, nhân khi mọi thứ đang diễn ra theo ý muốn, kế hoạch, bạn hãy tận dụng cơ hội đang có để thử thách bản thân hơn bằng những nhiệm vụ mới đòi hỏi những yêu cầu cao hơn xem sao. Đây cũng là cách để bạn có thể "nâng cấp" bản thân đấy.

Tuổi Dần

Nhờ có Chính Ấn mà trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết vì thế người tuổi Dần hãy tự tin lên. Hãy đem đến một chút hơi thở của sự lãng mạn cho đời sống, đến mọi công việc mà bạn làm ngày hôm nay nhé.

Kim - Mộc xung khắc cho thấy càng ở bên nhau lâu bạn càng nhận ra những khác biệt và mâu thuẫn giữa hai người khiến tình cảm dễ bị sứt mẻ. Hơn nữa, vấn đề có thể do cách bạn suy nghĩ tiêu cực mà thôi vì thực ra đối phương cũng có nhiều điểm tích cực cơ mà.

Tuổi Mão

Dự báo về phản ứng nổi giận của ai đó mà con giáp tuổi Mão không mong chờ cho lắm. Bạn phải hiểu rằng, chẳng còn gì tệ hơn việc bắt ai đó làm việc mà họ không thích. Có thể bạn muốn đi shopping, đi xem phim nhưng họ lại thích đi đá bóng, câu cá.

Thiên Ấn khuyến khích con giáp tuổi Mão nhìn nhận những ý tưởng mới, học hỏi từ những khía cạnh khác mà mọi người chia sẻ. Đừng bảo vệ cái tôi của mình và trở nên ích kỷ với họ như cách bạn vẫn làm trước đây nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy những thao thức của bản mệnh trong ngày thứ 6 có thể liên quan tới chuyện tiền bạc. Bạn đừng để sự thất vọng làm lu mờ lý trí, hãy bình tĩnh để tìm ra cách đối phó phù hợp nhé.

Tuổi Thìn

Hôm nay có Lục Hợp mà con giáp tuổi Thìn có cơ hội hòa giải những nỗi bất hòa trước đây, bạn nên chủ động và thể hiện mong muốn thay đổi trong thời gian tới thì đối phương mới dễ bao dung cho bạn. Bạn nên nhớ rằng mình "xuống nước" không có gì xấu cả mà còn giữ gìn được mối quan hệ hiện tại.

Thương Quan khiến con giáp tuổi Thìn hay suy nghĩ tiêu cực hơn một tình huống vốn có. Trong các cuộc trao đổi, đặc biệt với những người mà bạn có sự bất đồng, hãy luôn luôn đặt tinh thần tôn trọng, hợp tác, học hỏi lên trên, bạn sẽ thấy những gì mình có được thực sự giá trị.

Sức mạnh trí tuệ của bạn đáng được tôn trọng. Dường như những thất bại mà bạn đã trải qua thời gian vừa rồi không phải là dấu hiệu cho thấy bạn không có năng lực thực sự. Đơn giản là bạn chưa tìm được thời điểm, không gian thích hợp mà thôi.

Tuổi Tỵ

Dự báo người ấy tạo cho con giáp tuổi Tỵ cảm giác thoải mái để bạn có thể chủ động đưa ra quan điểm cá nhân chứ không còn im lặng và chịu đựng. Sự việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và giúp hai người xích lại gần nhau hơn khi cùng đồng thuận và hiểu vấn đề đang diễn ra.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên con giáp tuổi Tỵ cảm thấy nghi ngờ người xung quanh cho tới nghi ngờ chính khả năng của mình trong ngày này. Thứ 6 này không hề phù hợp cho các quyết định vì có thể thấy lý trí của bạn không thực sự sáng suốt đâu nhé.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh cẩn trọng hơn với khoản tiền mình đang có, bạn có xu hướng quyết định sai lầm. Nếu thận trọng hơn hãy nhờ ai đó kiểm tra giúp bạn trước khi chuyển khoản trong ngày này bạn nhé.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Tỷ Kiên có thể gây ra tranh cãi nhưng đó là điều cần thiết trong ngày thứ 6 đấy người tuổi Ngọ nhé. Người mà bạn gặp gỡ sẽ đem đến cho bạn một tầm nhìn mới, một cách đánh giá mới, xung quanh một chủ đề gây tranh cãi nào đó. Và đó chính là cơ hội để bạn làm mới mình, thay đổi bản thân mình đấy.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng vội có những kết luận vô lý về một nửa của mình. Chồng/vợ cũng cũng đang muốn vun vén hạnh phúc, chỉ là cách thức họ thực hiện không phù hợp mà thôi, rất cần bạn từ tốn giải thích và hướng dẫn cho họ.

Tuổi Mùi

Dự báo có một thay đổi gần đây sẽ có ảnh hưởng tích cực và to lớn đến đời sống của tuổi Mùi, thậm chí nhiều hơn là bạn nghĩ. Hãy mừng cho điều đó thay vì lo lắng. Trực giác của bạn hôm nay cũng rất có ích, hãy lắng nghe và làm theo chỉ dẫn nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy các rắc rối liên quan đến tiền bạc đã được tháo gỡ nên bạn cảm thấy "nhẹ gánh" vô cùng. Không những thế, có người còn may mắn được người thân hoặc ai đó nhiệt tình hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy khuyên người tuổi Thân đừng ngại nói lời từ chối, bởi vì những thứ quá mạo hiểm có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Vấn đề không nằm ở bạn mà nằm ở ngoại cảnh và một số người bạn quá tin tưởng lại thực ra không đáng tin.

Chính Tài đưa đến những chỉ dẫn để giúp con giáp tuổi Thân cải thiện tình hình tài chính hiện tại của mình. Trong khi người khác có vẻ chững lại thì bạn đã tìm ra cách để có thời gian tập trung thay đổi lối sống, tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn.

Sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh không được lơ là trong thời gian này đấy nhé, cho dù bạn đã có biện pháp phòng ngừa nhưng cũng đừng lơ là vì chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Luôn tìm cách để tăng cường hệ miễn dịch bằng việc ăn ngon, ngủ đủ nhé.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trở nên có một chút hoang dã và một chút lạ lùng nữa. Đừng ngại nhìn nhận con người của mình giống như bản chất thực của bạn, hãy đón nhận nó, tôn trọng nó.

Thiên Tài nhắc nhở con giáp tuổi Dậu để ý hơn tới việc gia tăng thu nhập khi điều kiện của bạn đang tốt hơn so với nhiều người đấy. Bên cạnh việc phát huy khả năng kiếm tiền thì vẫn duy trì tiết kiệm bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong nhà kho, phòng và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Tam Hội khuyến khích con giáp tuổi Tuất đối đãi lịch thiệp với mọi người xung quanh mình trong ngày hôm nay. Một nụ cười, một cái nháy mắt cũng đem đến nhiều điều đáng yêu cho tâm hồn của bạn đấy.

Tham vọng mà thiếu đi lý trí sẽ che khuất chân trời của con giáp tuổi Tuất, nhất là ảnh hưởng của Thương Quan nên bạn dễ đi sai hướng. Hãy lùi lại một bước để nhìn nhận rõ mọi việc, và rồi trời sẽ lại quang, mây tạnh mà thôi. Đừng gây áp lực cho chính mình.

Bản mệnh đã bình tâm sau những khó khăn, bạn đã chủ động hơn trong việc điều chỉnh thái độ với những gì đang xảy ra với mình. Lúc này bạn không còn mất ngủ như trước và thường xuyên có được giấc ngủ sâu.

Tuổi Hợi

Chính Quan nhắc nhở con giáp tuổi Hợi điều quan trọng nhất trong ngày thứ 6 là hãy cởi mở với những ý tưởng mới, với những mục tiêu mới, nhờ thế bạn sẽ thấy từng phút giây đi qua rất ý nghĩa và giá trị đấy.

Vận trình tình cảm của bản mệnh được suôn sẻ, nhiều cặp vợ chồng dần tìm cách để hòa hợp và yêu thương nhau nhiều hơn. Một số khác biệt không làm cho hai người cảm thấy căng thẳng như trước đây.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!