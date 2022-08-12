Tử vi thứ bảy ngày 13/08/2022 của 12 con giáp: Sửu ngập tràn năng lượng tích cực, Mùi nhận được tin vui bất ngờ từ ‘nửa kia’, Hợi có lộc lá từ trên trời rơi xuống

Khi Thiên Quan đẩy con giáp tuổi Tý vào tình huống khó khăn mà bạn hoang mang không biết nên quyết định gì thì bạn hãy bình tĩnh lại. Bạn cứ ưu tiên những gì đảm bảo sự uy tín là được, nếu bản thân có phải chịu chút thiệt thòi cũng không sao.

Người tuổi Tý có xu hướng ngạo mạn, nói năng không kiêng nể ai, hay tùy tiện kết luận trong ngày này. Thực ra bạn cần có người chỉ cho bản thân thấy rằng mình còn rất nhiều yếu kém, nếu cứ mãi tiếp tục như thế này thì cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình, bạn cảm thấy ăn rất ngon miệng, ngủ rất say giấc. Hơn nữa, bạn đã dần hình thành thói quen tốt để duy trì được thể lực dẻo dai, cơ thể săn chắc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu khá hòa đồng, vui vẻ nhờ năng lượng tích cực mà Thực Thần đưa tới. Việc kết nối, xây dựng mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ngày. Vậy thì đây là cơ hội để bạn gần gũi hơn với mọi người và chia sẻ với họ những ý tưởng, kế hoạch của mình đấy. Đừng bỏ lỡ vận may này nhé.

Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Bạn nên tâm sự với người ấy nhiều hơn để người ấy hiểu thêm về mình.

Tuổi Dần

Tam Hội chỉ lối để con giáp tuổi Dần khôn ngoan hơn trong cách hành xử với mọi người bao gồm cả người lạ và những người khó tính. Đây cũng là ngày mà bạn cởi mở với những người xung quanh một cách dễ dàng hơn, từ đó tinh thần cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Chính Ấn xuất hiện cho thấy các kế hoạch của con giáp tuổi Dần sẽ sớm ổn định, đâu vào đấy, vì thế đừng lo lắng. Hãy tập trung cho những việc khác nữa và đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Suy nghĩ thái quá chỉ làm bạn mệt thôi.

Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe lúc này của bản mệnh không được đảm bảo, bạn nên ăn uống hợp vệ sinh, tránh sử dụng thực phẩm thiếu sạch sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nên tuân thủ một chế độ ăn uống phù hợp và lành mạnh.

Tuổi Mão

Thiên Ấn tương trợ để con giáp tuổi Mão được làm việc mình thích. Sự tập trung cao độ có thể giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả hôm nay. Dường như bạn không chịu bất cứ tác động nào, và điều đó khiến cho bạn giữ cho mình sự chủ động trong mọi tình huống.

Đây không phải lúc để tìm kiếm một quan hệ mới. Tốt hơn hãy dành thời gian cho riêng mình để tránh gây ấn tượng xấu. Hãy để dành những cuộc hẹn hò nghiêm túc cho tháng sau, khi vận may của bạn được cải thiện.

Tuổi Thìn

Ảnh hưởng của Mão Thìn Tương Hại nên những gì mà con giáp tuổi Thìn đang tìm kiếm càng có vẻ xa vời, cho dù bạn có lên kế hoạch chi tiết nhưng việc thực hiện có nhiều khó khăn. Nhưng cũng cần ghi nhớ nằm yên không có nghĩa là không làm gì. Khi vận may sụt giảm, không động chân động tay có thể khiến bạn gặp thêm nhiều rắc rối.

Hãy cứ tiến hành mọi thứ nhưng chấp nhận rủi ro hay thậm chí thất bạn có thể xảy ra. Bạn có thể suy nghĩ lạc quan hơn về những gì xảy ra với mình, xem như bản thân đang thu thập thật nhiều thất bại vì nó mới đảm bảo cho bạn có được thành công sau này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cần từ tốn hơn trong bất cứ việc gì tiến hành. Trước khi bạn dấn thân vào một tình huống đầy thú vị nào đó ngày hôm nay, hãy đảm bảo rằng bạn biết những giới hạn của bản thân. Không ai là hoàn hảo, và bạn không phải là ngoại lệ.

Các mối quan hệ cũng có thể gặp thử thách do sai lệch thông tin, gây ra sự hiểu nhầm không đáng có. Đừng bị cuốn theo những lời nói của ai đó và cố gắng thu hẹp khoảng cách với nửa kia bằng cách tương tác trực tiếp.

Tuổi Ngọ

Ngày này không hề có lợi cho những con giáp tuổi Ngọ có tính cao ngạo hay tự phụ. Tránh thu hút sự chú ý của mọi người khi phong độ bạn xuống thấp như lúc này. Hãy hành xử một cách cẩn trọng, tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa trở lại thôi.

Đừng lo lắng quá nhiều về tiền bạc ngày hôm nay nhé cho dù Tỷ Kiên khiến người tuổi Ngọ có thể gặp khó khăn về khía cạnh này. Tiếng tăm, mức độ ảnh hưởng mới là thứ mà bạn nên quan tâm nhiều hơn. Gìn giữ danh dự, hình ảnh của mình thực sự quan trọng.

Bạn có được sự an ủi tinh thần bên một nửa thương yêu. Đừng quên rằng trong đời sống hôn nhân, sự hợp tác và thấu hiểu là vô cùng quan trọng để có một mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Bản mệnh rất thu hút người khác giới cũng chỉ vì con giáp tuổi Mùi biết lắng nghe và đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Điều này cũng có thể là mầm mống rắc rối đối với ai đang có gia đình, do đó, bạn nên tìm cách tránh việc quá gần gũi với những người này nhé.

Thực Thần ghé thăm mang tới những tin vui cho con giáp tuổi Mùi. Đây là ngày mà bạn sẽ gặt hái được những kết quả từ những nỗ lực, cố gắng của mình suốt thời gian qua. Tuy nhiên đừng vì thế mà vội nghỉ ngơi và hài lòng với những gì mình có. Cần phải cố gắng hơn nữa nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề do điều kiện thời tiết thay đổi, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nên giữ thái độ bình tĩnh đừng suy nghĩ tiêu cực, tưởng tượng những điều sai thực tế và làm cho bạn sống bấp bênh, thiếu an toàn.

Tuổi Thân

Chính Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Thân giải quyết một số vấn đề liên quan tới tiền bạc. Trong tình cảnh khó khăn như hiện tại, bạn chỉ cần duy trì cuộc sống ổn định cũng được xem là may mắn lắm rồi.

Dự báo các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể đối mặt với những căng thẳng, mâu thuẫn vì không thể dành quá nhiều thời gian cho nhau, bắt nguồn từ việc công việc có khối lượng lớn. Tuy nhiên, chuyến du lịch ngắn ngày có thể giúp cho hai phía gần gũi và hiểu nhau hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Lục Xung khiến người tuổi Dậu lúc này dễ nóng giận hơn bình thường và dễ bị xa lánh. Bạn rất dễ rơi vào tranh cãi, sự căng thẳng này có thể xuất phát từ việc thiếu ngủ, quá nhiều áp lực Bất kể lý do là gì, hãy dừng lại, tìm hiểu về bản thân để không rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại.

Có thể thấy, bạn đang rất cần được tĩnh dưỡng bạn nên đi ngủ sớm để hồi phục lại sức khỏe, tránh việc trở nên xấu tính chỉ vì cơ thể mệt mỏi và thường xuyên phải chịu stress trong cuộc sống. Nếu càng cố xử lý nhiều việc hơn thì chứng lại càng sai sót mà thôi.

Thiên Tài ghé thăm hứa hẹn con giáp tuổi Dậu có thể trúng thưởng khi tham gia một trò chơi nào đó, có người còn may mắn được cho tiền. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ mua sắm và tiêu hết chúng trong thời gian ngắn nếu không có một kế hoạch cụ thể.

Tuổi Tuất

Nhờ có Lục Hợp mà nhiều người tuổi Tuất nhận được sự động viên chân thành từ mọi người xung quanh mình. Thông qua việc xem xét nội tâm và có sự tập trung cần thiết, bạn có thể vượt lên những căng thẳng và áp lực của đời sống thường ngày.

Thương Quan dự báo có nhiều điều con giáp tuổi Tuất mong muốn nhưng không thể trở thành hiện thực. Bạn có thể không có được kết quả mà bản thân đang hy vọng suốt thời gian qua, nhưng không phải vì thế mà bạn kém vui. Cuộc sống luôn luôn mang đến cho bạn những món quà ý nghĩa, đừng quên.

Ai đã có gia đình hay đã quan hệ lâu, đừng coi sự quan tâm của bạn đời đối với mình là điều nghiễm nhiên. Khi có trục trặc nội bộ, hãy cùng nhau giải quyết khúc mắc, đừng tìm cách lao vào vòng tay người ngoài. Những lúc bạn cảm thấy mong manh như bây giờ, cám dỗ có thể trở thành điều khó vượt qua.

Tuổi Hợi

Tam Hợp giúp người tuổi Hợi được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi hai tâm hồn hòa hợp. Việc tìm kiếm được một đối tác phù hợp thực sự quan trọng, bởi điều đó giúp cho bạn có cơ hội chia sẻ những sở thích, mong muốn cá nhân một cách thoải mái nhất có thể.

Chính Quan như đang tiếp thêm sức mạnh cho con giáp tuổi Hợi. Khi bạn có được cảm nhận mạnh mẽ về điều mà bản thân mong muốn, không ai có thể khiến bạn trệch hướng. Hãy thể hiện quyết tâm của mình bằng hành động.

Ngũ hành tương sinh cho thấy thông tin tích cực về tiền bạc, vì bạn có thể gặt hái được nhiều thành công trong vấn đề liên quan đến tài chính. Mặc dù vậy, chi phí có thể khiến mức tiết kiệm của bạn bị ảnh hưởng. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch ngắn ngày giúp cho tinh thần được thư giãn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!