Tử vi thứ bảy ngày 13/08/2022 của 12 con giáp: Dần cần quan tâm gia đình nhiều hơn, Tỵ cần chủ động làm chủ công việc, Thân có tin mừng liên quan đến chuyện tình cảm

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đây là nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra trong ngày thứ 7. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, đừng tổn thương đối phương bằng những lời lẽ nặng nề.

Tuổi Sửu

Hôm nay Kiếp Tài tác động, người tuổi Sửu dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, chớ để bản thân lung lay vì những lời rủ rê, bàn ra tán vào.

Bạn vốn là một người mạnh mẽ, kiên định nhưng đôi khi, những quyết định của bạn quá chủ quan, nông nổi, khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, bạn cần học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn.

Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, bản mệnh hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi hạn chế bản thân trong những điều mình đã biết. Dù là lãnh đạo hay nhân viên, bạn cũng cần học cách tiếp thu nhận xét của mọi người.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Công việc quá bận rộn khiến bạn trở nên thờ ơ với những người luôn chờ đợi mình ở nhà và không nhận ra rằng tình cảm giữa các thành viên dần trở nên lạnh nhạt.

Ở môi trường làm việc, bản mệnh khó được lòng người khác bởi cái tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, có thể bạn sẽ tìm thấy những ý kiến hay đáng để học tập hoặc một hướng mới để giải quyết vấn đề.

Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Mão

Bản mệnh thường hay tìm cách che giấu những điều mình chưa rõ hoặc trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó vì không muốn bị người khác chê cười.

Tuy nhiên, bạn có biết nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn không những gây thêm nhiều rắc rối cho tập thể mà còn khó có thể phát triển bản thân được hay không? Điều bạn cần làm ngay bây giờ là dũng cảm đối diện với điểm yếu của mình, có như vậy mới tìm ra hướng khắc phục.

Bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe đối phương.

Tuổi Thìn

Hôm nay Tương Xung khiến cho công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ, những việc tưởng chừng thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nguyên nhân rắc rối có thể xuất phát từ suy nghĩ tự cho rằng mình là người tài giỏi, không cần phải học hỏi mọi người xung quanh của bản mệnh.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, làm giàu vốn kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân, chớ nên tham lam không muốn làm mà muốn hưởng.

Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Bạn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức cũng như hạn chế ăn nhiều đồ cay, nóng, nhiều dầu mỡ.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Tỵ có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao.

Hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi nữa, bạn vẫn cần phải nhớ khác biệt khác với tách biệt, bạn nên hòa đồng với mọi người hơn.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có ai đó gặp khó khăn. Những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề có ý định thoái thác hay đùn đẩy cho người khác.

Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn nữa, đặc biệt nếu như bạn là người có vị thế cao. Chớ nên quá độc đoán, gạt đi những quan điểm của cấp dưới và mọi người xung quanh.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Mùi

Hôm nay cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá, cho rằng mình có thể tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết, mình mới là người tài giỏi nhất.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn lại thường không nhìn nhận chính xác thực tế và không lường trước được những gì mình sẽ vấp phải. Đó chính là lý do khiến bạn thường xuyên gặp phải nhiều rắc rối.

Tuổi Thân

Báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn đồng tâm hiệp lực nên chẳng còn chuyện nào là quá khó giải quyết nữa.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh.

Thực Thần phù trợ mang đến những cơ hội hợp tác, làm ăn đầy triển vọng đối với những người làm nghề tự do. Bạn cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do những mối làm ăn từ trước đó mang lại.

Tuổi Dậu

Hôm nay nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày thứ 7 và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến chẳng còn xa nữa.

Bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả trong những chuyện khó giãi bày nhất.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi không đáng có. Có thể bạn sẽ phải nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, vì thế, điều bạn cần làm là chứng minh bản lĩnh cho người khác thấy.

Trước khi đưa ra quyết định nào, bạn cũng cần suy nghĩ một cách cẩn thận, tránh manh động, mù quáng, thiếu lý trí. Nếu quyết định bạn đưa ra bị nhiều người phản đối thì bạn cũng nên đánh giá lại mọi mặt để kiểm tra xem mình có phạm sai lầm nào không.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Do đó, bạn nên sắp xếp thực hiện công việc phù hợp vào ngày hôm nay để có cát tinh phù trợ, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi dễ gặp phải trục trặc trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc mà bạn không thể giải quyết ngay lập tức được.

Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên, bởi hành động của bạn có thể gây tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Hợi làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bên cạnh nguồn thu chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu khá ổn định của bạn. Tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!