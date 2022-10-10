Chúc mừng 3 con giáp thành công thoát nghèo sau Rằm tháng 9 âm lịch, rũ sạch vận xui tiến tới giàu sang, kinh doanh vượng phát chạm đỉnh thành công

Người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay từ sau rằm tháng 9 âm lịch, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Vì vậy, bạn có thể khởi đầu tuần mới một cách tràn đầy hăng hái, và tinh thần tích cực này ắt cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của bạn.

Với những người làm đầu tư, bạn tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát. Bạn sẽ không để những cơ hội làm ăn trôi qua một cách đáng tiếc.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 âm lịch có nhiều thay đổi đối với tuổi Dậu. Tuy rằng những ngày đầu tháng có nhiều biến cố, đặc biệt là có nhiều khó khăn vẫn còn đeo bám nhưng sau rằm tháng 9 âm lịch, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên tầm cao mới, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều thăng hoa bất ngờ.

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu nỗ lực nhiều hơn mọi người nghĩ, tuy nhiên có đôi lúc vận may chưa mỉm cười nên họ chưa nhận lại được những gì mà mình xứng đáng có. Dù vậy, tuổi Dậu lại là người kiên nhẫn, vì họ tin rằng trước sau gì mình cũng sẽ thành công.

Sau rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tuổi Mão trong khoảng thời gian sau rằm tháng 9 âm lịch sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Tuổi Mão trong thời gian tới dễ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Quý nhân có thể chính là người được tuổi Mão giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.